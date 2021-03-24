Жаль, что без Украины. Превью молодежного Евро-2021

Kак-то аж непривычно, что на дворе только конец марта, а уже стартует молодежный чемпионат Европы, который, как правило, проходит летом. Еще непривычнее, что пройдет он в два захода. То есть с 24 по 31 марта состоится групповой этап, а плей-офф – с 31 мая по 6 июня. Выглядит все абсурдно, но логика в таких действиях есть. Дело в том, что турнир должен был пройти с 9 по 21 июня, но из-за переноса Евро-2020 сроки пришлось смещать, дабы и молодые игроки могли поехать на взрослое континентальное первенство.

Второй раз подряд молодежный Евро пройдет в двух странах. Правда, в предыдущем розыгрыше большинство матчей приняла Италия, а в Сан-Марино состоялось лишь три игры. Теперь же половина игр пройдет в Венгрии, а другая половина – в Словении.

К сожалению, сборная Украины пробиться на турнир не смогла. Команда Руслана Ротаня провалила отборочный цикл, пропустив вперед команды Дании и Румынии.

Но и без нашей команды на молодежном Евро точно есть, за кем проследить. Давайте пройдемся по каждой из четырех групп.

Группа А: Венгрия, Румыния, Германия, Нидерланды

Германия

На первый взгляд, кажется, что тут есть два очевидных фаворита: Германия и Нидерланды. Но я бы не был так уверен. Особенно в контексте сборной немецкой команды.

Если вы откроете заявку команды Штефана Кунтца на турнир, то вряд ли увидите там много знакомых лиц. Фактически, главной звездой этой команды является футболист, который пока что не сыграл за нее ни одного матча – 16-летний вундеркинд дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. Этот парень точно станет самым молодым игроком в истории Евро U-21, но пока он не способен постоянно делать разницу на таком уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

Также можно выделить форварда «Ред Булла» Зальцбург Мегрима Беришу и основного правого защитника «Вольфсбурга» Ридле Баку. Большинство игроков этой команды выступают за клубы из нижней части турнирной таблицы Бундеслиги или вообще во Второй Бундеслиге.

Значительно улучшить картину могли бы 17-летние Флориан Виртц из «Байера» и Джамал Мусиала из «Баварии», но Йоахим Лев вызвал их в главную команду на матчи отбора на ЧМ-2022.

Нидерланды

Просто невероятно сильную и талантливую команду в Венгрию привезли нидерландцы. Если судить исключительно по именам, то Нидерланды выглядят одними из главных фаворитов на победу в турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Ботман

В первую очередь, как не удивительно, выделяется линия обороны. Центрбек «Лилля» Свен Ботман проводит настолько классный сезон, что интерес к нему проявляет даже «Ливерпуль». Пер Схуурс – основной защитник «Аякса», а Тирелл Малсия и Лутшарель Геертруйда закрывают фланги обороны «Фейенорда». Приехал на турнир и Митчелл Баккер из ПСЖ, который наиграл уже 21 матч в Лиге 1 за один из топ-клубов Европы. Так что выбирать главному тренеру Эдвину ван дер Луи точно есть из кого.

В центре полузащиты выделяется капитан и ключевой футболист АЗ Тен Копмейнерс, который летом точно должен пойти на повышение. На флангах атаки, скорее всего, будут играть Джастин Клюйверт из «РБ Лейпциг» и звезда «Брюгге» Ноа Ланг. На острие может появиться Майрон Боаду из АЗ, который уже поиграл и за взрослую сборную, или вундеркинд «Аякса» Брайн Бробби, оформивший свой переход в «РБ Лейпциг».

Талант на таланте и талантом погоняет. За этой командой точно будет интересно наблюдать.

Венгрия

Очень тяжело оценить настоящий уровень венгерской «молодежки», ведь она на правах хозяйки турнира не проходила квалификацию. В рамках подготовки к Евро венгры провели семь товарищеских матчей, в которых выиграли лишь единожды – 2:0 против России. Против Дании, Словении и Северной Ирландии они сыграли вничью, а остальные игры проиграли. К примеру, Хорватии и Норвегии вообще уступили с разгромным счетом.

Тренирует Венгрию U-21 легенда местного футбола Золтан Гера, которого фанаты со стажем должны помнить по выступлениям в АПЛ за «Фулхэм» и «Вест Бромвич». Он играл за ту самую команду Роя Ходжсона, которая по пути выбила «Шахтер» и дошла до финала Лиги Европы, где проиграла «Атлетико». Эта работа – первый тренерский опыт в карьере Геры.

Самый известный молодой венгерский футболист Доминик Собослои, конечно, на турнире сыграет. Во-первых, он травмирован, во-вторых, здоровым он точно пригодился бы главной сборной.

Костяк команды, которая выступит на турнире, составляют игроки из местного чемпионата. Исключение – центрбек «Пармы» Батонд Балог. Правда, в своем клубе 18-летний венгр пока что практически не играет – 3 игры за главную команду.

На первый взгляд, кажется, помочь венграм не вылететь на стадии группового этапа могут разве что родные стены.

Румыния

Помните Адриана Муту? Того самого безумно талантливого нападающего, чью карьеру погубили наркотики и непрофессиональное отношение к делу. Теперь этот безумно колоритный персонаж тренирует румынскую молодежку. В частности, Муту уже был главным тренером команды, когда она уступила Украине (0:1) в предпоследнем туре квалификации. Всего при нем Румыния U-21 сыграла лишь 4 игры: две победы, ничья и поражение.

Недооценивать румынскую сборную точно не стоит. К примеру, на прошлом молодежном Евро она добралась аж до полуфинала. Конечно, из той команды в нынешней заявке нет практически никого, но все равно она выглядит довольно интересно.

Костяк Румынии U-21 составляют футболисты сильнейшего клуба страны «Стяуа». Из этой команды в заявке аж шестеро исполнителей. Особое внимание я бы обратил на атакующего полузащитника Олимпиу Моруцана, которого в одно время сватали в киевское «Динамо». В текущем сезоне чемпионата Румынии 21-летний техничный хавбек оформил 6 мячей и 12 ассистов в 23 матчах, а этот турнир может стать для него отличным плацдармом для перехода в более сильный чемпионат. Также очень многообещающе выглядит 21-летний голкипер Андрей Влад.

Есть в заявке румынской команды и один представитель топ-клуба – 19-летний центральный защитник «Ювентуса» Раду Драгусин. Этот парень считается одним из главных талантов «старой синьоры», а в этом сезоне уже даже дебютировал в Серии А и Лиге чемпионов. Правда, за Румынию U-21 Драгусин пока что сыграл лишь 2 матча, поэтому нет гарантий, что на турнире он будет основным.

В целом есть ощущения, что на молодежном Евро румынам по силам навязать борьбу Германии в борьбе за выход в плей-офф.

Группа B: Словения, Италия, Чехия, Испания

Словения

Как и Венгрия, словенцы не проходили квалификацию, поскольку являются хозяевами турнира. Но, в отличие от венгров, в товарищеских матчах они выглядели крайне достойно, расписав ничьи с такими грандами как Франция, Англия, Португалия и Германия.

Подробно останавливаться на персоналиях вряд ли имеет смысл, ведь 16 из 23 заявленных игроков играют в местном чемпионате. Из тех, кто играет за рубежом, два представителя чемпионата Австрии, фланговый форвард из Серии Б, нападающий молодежки «Сампдории», вратари молодежных команд «Эвертона» и «Пармы», а также один игрок краковской «Вислы». Участие в турнире подобного уровня будет для каждого из них шансом проявить себя на глазах у скаутов клубов из топ-лиг.

Но есть все же в словенской молодежке один человек, о котором хочется поговорить. Тренирует эту команду Миленко «Сашко, де ти бігав» Ачимович. Легенда сборной Словении, который забил один самых известных мячей в истории сборной Украины.

В свои 44 года Ачимович только начинает тренерскую карьеру. Ранее он непродолжительное время работал спортивным директором словенской «Олимпии», а сборную U-21 возглавил лишь в ноябре прошлого года. Футболистом Ачимович был крайне интересным, и очень любопытно посмотреть, что у него получится на тренерском поприще.

Италия

Как на мой взгляд, итальянская молодежка выглядит едва ли не главной «темной лошадкой» турнира. Команда Паоло Николато не изобилует яркими звездами, как та же Франция, но тут собран крайне солидный и неуступчивый коллектив.

Очень важно, что в составе Италии U-21 есть игрок с лидерскими качествами, вокруг которого будет строиться игра. Речь об одном из главных талантов своего поколения опорнике Сандро Тонали, который проводит очень неплохой сезон за «Милан». Также из игроков «россонери» на турнир поехал многообещающий центрбек Маттео Габбья.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

В целом, в составе итальянцев достаточно очень интересных футболистов. Из тех, кто на слуху, выделяется левый защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта и 19-летний центрхав «Дженоа» Николо Ровелла, который уже подписал контракт со «старой синьорой», но остался в своем клубе на правах аренды. Также на турнир поедет Патрик Кутроне, который после впечатляющего дебюта за «Милана» не смог проявить себя в «Вулверхэмптоне» и «Фиорентине», а сейчас мучается в аренде в «Валенсии». Молодежный Евро – шанс для Кутроне напомнить о себе. Но есть и ряд перспективных футболистов, которые очень нравятся в этом сезоне Серии А: хавбек Томмазо Побега из «Специи», защитник «Вероны» Маттео Ловато и форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка.

Как и многие итальянские команды, молодежная сборная играет по схеме 3-5-2, где важную роль отыгрывают фланги и центр поля. На этих позициях у Паоло Николато полный порядок, поэтому от итальянцев на этом турнире жду как минимум выхода из группы.

Чехия

После нескольких лет забвения чешский футбол переживает своего рода «эпоху Возрождения». Чего только стоит «Славия», которая добралась до четвертьфинала Лиги Европы. Да и «Виктория» Плзень со «Спартой» в последние годы находятся на слуху. Взрослая Чехии пробилась на чемпионат Европы-2020.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что касается молодежки, то она довольно уверенно квалифицировалась на Евро, опередив в группе Шотландию, Грецию и Хорватию. При этом чехи показали себя очень организованной командой, которая, в первую очередь, делает ставку на результат. За весь отборочный цикл команда Карела Крейчи забила 20 мячей, 12 из которых в ворота Сан-Марино. Даже против условной Литвы Чехия забивала гол в первом тайме, а потом просто удерживала необходимый результат. Это делает чехов очень неприятными и опасными соперниками для всех команд группы.

Из персоналий у Чехии U-21 я бы выделил трех игроков. 22-летний атакующий хавбек «Славии» Ондржей Лингр – основной игрок сильнейшей команды страны, которая пошумела в Европе. Опорник «Спарты» Ладислав Крейчи, который отлично играет на стандартах и является мозговым центром команды. Также из «Спарты» на турнир поехал 17-летний атакующий полузащитник Адам Карабец – очень техничный юниор, запомнившийся по своим ярким выходам на замену в Лиге Европы.

Думаю, чехам вполне по силам навязать Италии и Испании борьбу за место в плей-офф.

Испания

А разве есть молодежные турниры сборных, где Испания не входит в число главных фаворитов на победу? В конце концов речь о действующих обладателях трофея молодежного Евро.

Как и обычно, в этот раз Испания везет на турнир команду, в которой полно звезд. Чего только стоят защитник Оскар Мингеса и центрхав Рики Пуч, получающие регулярную игровую практику за «Барселону». Особенно мощно смотрится средняя линия команды, где, помимо Пуча, также есть основной опорник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди, центрхав «Ромы» Гонсало Вильяр и атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас, права на которого принадлежат «Реалу».

Getty Images/Global Images Ukraine

В отличие предыдущих турниров, в Испании U-21 большие вопросы вызывает вратарская позиция. На этот турнир главный тренер команды Луис де ла Фуэнте вызвал основного голкипера аутсайдера Ла Лиги «Уэски» Альваро Фернандеса, дублера Петера Гулачи в «РБ Лейпциг» Хосепа Мартинеса, а также Алекса Домингеса из «Лас-Пальмаса». Очень большой контраст, если сравнивать с Кепой Аррисабалагой, Унаи Симоном и Давидом Де Хеа, которые играли на молодежных Евро ранее.

Не впечатляет и линия атаки испанцев. На левом фланге есть крайне талантливый Баррентчеа из «Реал Сосьедада», но на острие могут сыграть только двое: Абель Руис из «Браги» и Дани Гомес из «Леванте». Суммарно эти форварды забили 4 мяча в своих лигах в этом сезоне.

Есть ощущение, что такой серьезный дисбаланс между линиями помешает испанцам защитить свой титул. Но выходить из группы они просто обязаны.

Группа С: Франция, Дания, Исландия, Россия

Франция

Эдуардо Камавинга, Маттео Гендузи, Уэсли Фофана, Бубакар Камара, Ибраима Конате, Жонатан Иконе, Илан Мелье, Жюль Кунде – это лишь неполный список талантов, которые сыграют на турнире за Францию U-21.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Если вы зайдете на известный портал Transfermarkt, и посмотрите там список самых дорогих игроков молодежного Евро, то в первой десятке будет сразу пятеро французов.

Лично для меня именно Франция – главный кандидат на итоговую победу. И дело тут не только в раскрученных молодых звездах уровня Камавинги. В этой команде опасен абсолютно каждый футболист. Взять того же форварда «Ниццы» Амина Гюйри, о котором знают не так многие, а ведь этот парень наколотил уже 16 мячей в 36 играх сезона.

Французская молодежка старается играть по той же схеме, что и главная команда – 4-3-3. Так что скучными матчи «трехцветных» точно не будут. Да и негоже сборной с таким подборов футболистов играть вторым номером против Дании, Исландии или России. Об этом говорит и то, как французы играли в отборе, где они лишь в трех матчах из десяти забили меньше трех мячей.

Исландия

Еще недавно появление исландских сборных на крупных турнирах удивляло, но сейчас это уже выглядит обыденностью. То, что молодежная сборная этой страны вновь сыграет на Евро U-21, лишний раз показывает, насколько классно государство занимается развитием футбола.

Все прекрасно знают, в каком стиле действуют исландцы, но все равно тяжело что-то противопоставить их физической мощи и самоотдачи. Уверен, встреча с этой командой не будет легкой прогулкой даже для французов. В отборе Исландия сумела опередить крепких ирландцев и шведов, пропустив вперед только Италию.

Большинство игроков исландской молодежки практически никому неизвестны, но есть там несколько невероятно интересных персонажей. В первую очередь, речь о центральном полузащитнике Исаке Йоханнессоне, которому лишь вчера исполнилось 18. Несмотря на свой юный возраст, этот футболист был ключевым игроком основы шведского «Норрчепинга» в прошлом сезоне, а с 10 голевыми передачами он стал вторым ассистентом лиги. Очень креативный и быстрый игрок, достойный внимания. Также я бы выделил левого полузащитника Микеля Андерсона, который в этом сезоне даже поиграл в Лиге чемпионов за «Митьюлланд».

Ну и что за сборная Исландии без Гудйонссена? Сын самого известного игрока в истории исландского футбола Свенн Арон также может сыграть на этом турнире. В прошлом сезоне Гудйонссен-младший играл за «Специю» в Серии Б, а последние полгода провел в аренде в датском «Оденсе», где не блистал результативностью – 1 гол в 7 матчах. Учитывая, что Свенну уже 22, вряд ли он когда-то достигнет уровня своего отца.

На бумаге исландцы выглядят аутсайдерами группы, но разве кто-то удивиться, если они снова пройдут в плей-офф?

Дания

Молодежная сборная Дании отлично знакома украинским фанатам, ведь именно она выбила нашу команду в квалификации на Евро. Думаю, многие запомнили игру в Киеве, где команда Руслана Ротаня уже к 59-й минуте горела 0:3, но потом отквитала два мяча.

Дания U-21 выделяется, в первую очередь, благодаря своему тренеру. Испанский специалист Альберт Эрмс ранее трудился помощником Петера Боса в «Боруссии» Д, а также помогал Хорди Кройффу в китайском «Чунцине». Стиль этого 53-летнего специалиста подразумевает тотальный контроль мяча, игру в 2-3 касания и высокую линию обороны. Если кто-то думает стереотипом, что на молодежный Евро приедет очередная классическая скандинавская команда, то сразу скажу, что это не так.

Большинство игроков датской молодежки выступают на первых ролях в сильнейших клубах страны. Тот же правый вингер Андерс Дрейер является ключевым игроком «Миттьюланда», центрхав Йеспер Линдстрем с 9 голами и 9 ассистами – самый опасный футболист игрок «Брондбю», а взрывного Мохаммеда Дарами из «Копенгагена» точно запомнили многие фанаты «Динамо» по матчам прошлого розыгрыша Лиги Европы. Самым опытным из всей команды является вингер Якоб Бруун Ларсен, который ранее подавал большие надежды в «Боруссии» Д, и был лидером Дании U-21 на прошлом Евро. Но последние два года сложились для него неудачно: не закрепился в «Хоффенхайме», откуда перешел в аренду в «Андерлехт», но и там он не блещет.

Одним из открытий турнира в составе Дании может стать центральный защитник Мадс Соренсен. В этом сезоне 22-летний футболист пробился в основу «Брентфорда», который ведет борьбу за выход в английскую Премьер-лигу. Очень интересный защитник с хорошим первым пасом, на которого стоит обратить внимание.

Россия

Молодежная сборная России впервые с 2013 года, и четвертый раз в истории, сыграет на этом турнире. За всю свою историю она ни разу не добиралась дальше 1/4 финала. Это все, что нужно знать об этой команде среднестатистическому украинскому болельщику.

Группа D: Англия, Португалия, Швейцария, Хорватия

Англия

Вот мы и добрались до «группы смерти», где на выход в плей-офф в равной степени претендуют все четыре команды. Начнем с «родоначальников футбола», которые привезли в Словению очень солидный коллектив.

Конечно, англичане были бы еще сильнее, если бы на турнир приехали Фил Фоден, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Мэйсон Маунт, Букайо Сако и Рис Джеймс, которые попали в заявку Гарета Саутгейта. Но и без них в Англии U-21 хватает звездных исполнителей.

К примеру, в атаке Эйди Ботройд может рассчитывать на таланта МЮ Мэйсона Гринвуда и вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои. В центре поля есть Кертис Джонс, ставший основным в этом сезоне в «Ливерпуле», а также Эмиль Смит-Роу из «Арсенала», Том Дэвис из «Эвертона» и технарь «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. На правом фланге обороны мы увидим Макса Эронса из «Норвича», которым интересуется сама «Бавария», а на левом Райана Сессеньона, который арендован «Хоффенхаймом» у «Тоттенхэма». В центре обороны есть такие игроки как Джафет Танганга, проявивший себя в составе «шпор» и основной игрок «Эвертона» Бен Годфри. На острие атаки сыграет лучший бомбардир отборочного цикла (13 голов) Эдди Нкетиа из «Арсенала».

Очень мощный подбор игроков, которые обладают менталитетом победителей. Все же нельзя забывать, что не так давно англичане триумфовали на чемпионатах мира U-17 и U-20. Некоторые игроки из тех команд сыграют в Словении в этом году.

У Англии есть все, чтобы даже побороться за победу на турнире. Но так говорят перед всеми чемпионатами на всех возрастных уровнях.

Португалия

Португальская молодежка никогда не выигрывала чемпионат Европы, хоть и постоянно привозит на турнир очень добротную команду. И вот уже третий раз она это делает под руководством Руя Жорже, который занимает свой пост аж с 2010 года.

В этот раз португальцы очень спокойно прошли отбор, выиграв 9 матчей из 10. Парадоксально, что даже с таким показателем они финишировали вторыми, ведь такое же количество очков набрали Нидерланды. В очных встречах преимущество оказалось на стороне «оранжевых» (4:2 и 1:2).

Есть в заявке португальцев несколько прям звездных исполнителей: правый защитник «Милана» Диогу Далот, фланговый форвард «Барселоны» Тринкау, центрхав «Вулверхэмптона» Витинья и опорник «Галатасарая» Жедсон Фернандеш, успевший поиграть за «Тоттенхэм».

Getty Images/Global Images Ukraine. Жедсон Фернандеш

Но от одного игрока Португалии U-21 на этом турнире я жду особой феерии. Речь об атакующем полузащитнике «Спортинга» Педру Гонсалвеше, которого называют вторым Бруну Фернандешем. «Львы» в этом сезоне уверенно лидируют в чемпионате Португалии, а Гонсалвеш проводит аномальный сезон, забив 15 мячей в 22 играх. Если этот миниатюрный (173 см) плеймейкер покажет все свои лучший качества, то может стать чуть ли ни главной звездой турнира.

Швейцария

Парадоксально, но молодежная сборная Швейцарии – редкий гость на молодежных континентальных первенствах. Нынешний турнир станет для нее лишь третьим в истории. До этого швейцарцы добирались до полуфинала Евро-2002 U-21, а в 2004 не прошли групповой этап.

В этот раз Швйцария очень уверенно прошла отбор. Подобно Португалии, она выиграла 9 матчей, проиграв лишь французам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Подобного результата Швейцария U-21 добилась, в первую очередь, благодаря организованной обороне и довольно сильному вратарю «Дижон» Антони Ракьоппи. В центре защиты может сыграть один из самых талантливых игроков страны Леонидас Стергиу, который проявил себя за «Санкт-Галлен», а на правом фланге – Жордан Лотомба из «Ниццы». Опорную зону цементирует совсем молодой Симон Зом, который в свои 19 получает игровую практику в «Парме» (14 игр в Серии А).Также из игроков я был выделил форварда «Брайтона» Адина Зекири. Да, в АПЛ он пока что почти не играет, но в отборочном цикле наколотил 9 мячей – четвертый результат среди всех футболистов.

Тренирует молодежную сборной Швейцарии еще один специалист, которого могут очень хорошо помнить украинские фанаты. В 2005 году Мауро Лустринелли забил первый мяч «Туна» в киевском матче против «Динамо» (2:2). Чем закончилась вторая игра, думаю, напоминать не стоит. Через три года этот же нападающий был в составе «Белинццоны», когда та выбивала из Кубка УЕФА «Днепр». Как тренер Лустринелли работал с молодежными командами родного «Туна», а также возглавлял сборную Швейцарии U-16. С командой U-21 он трудится с осени 2018 года.

В более слабой группе швейцарцы могли бы бороться за выход в плей-офф, но в данном квартете они выглядят явными аутсайдерами.

Хорватия

Хорватская молодежь по праву считается одной из самых талантливых в мире, но на чемпионатах Европы U-21 «шашечные» никогда не добивались ничего серьезного: три попадания в финальную часть и 0 выходов в плей-офф. Если бы не увеличение числа участников, хорваты не прошли бы отбор и в этот раз, ведь они финишировали вторыми в группе, проиграв Чехии.

В последнее время весь хорватский футбол крутиться вокруг сенсационного «Динамо» Загреб, который выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы. Не удивительно, что костяк хорватской молодежки составляют именно игроки и воспитанники этого клуба. В частности, на турнире сыграют хавбеки Ловро Майер, Бартол Франьич и Лука Иванушец, игравшие против «шпор». Также в Хорватии U-21 стоит выделить основного левого защитника «Лилля» Домагоя Брадарича, центрбека «Специи» Мартина Эрлича и вратаря «Кьево» Адриана Семпера.

Тренирует хорватов Игор Бишчан, которого многие могут помнить по выступлениями за «Ливерпуль», «Панатинаикос» и сборную Хорватии. Как тренер он успешно работал в словенской «Олимпии», выиграв с ней чемпионство, а во главе «Риеки» 42-летний тренер взял Кубок Хорватии-2018/19.

Хорваты стараются играть по схеме 4-3-3, делая ставку на контроль мяча и быстрые контратаки. Сложно представить, что они смогут противопоставить Англии и Португалии, но сбрасывать их со счетов точно не стоит.

Календарь турнира

Группа А

24 марта

Румыния – Нидерланды

Венгрия – Германия

27 марта

Венгрия – Румыния

Германия – Нидерланды

30 марта

Нидерланды – Венгрия

Германия – Румыния

Группа В

24 марта

Словения – Испания

Чехия – Италия

27 марта

Словения – Чехия

Испания – Италия

30 марта

Италия – Словения

Испания – Чехия

Группа С

25 марта

Россия – Исландия

Франция – Дания

28 марта

Исландия – Дания

Россия – Франция

31 марта

Дания – Россия

Исландия – Франция

Группа D

25 марта

Англия – Швейцария

Португалия – Хорватия

28 марта

Хорватия – Швейцария

Португалия – Англия

31 марта

Швейцария – Португалия

Хорватия – Англия