Манчестер Сити организовал для Зинченко отдельный рейс в Украину

И так со всеми игроками сборных

  • 24.03.2021 21:53
  • 4295 просмотров
  • 4 комментария
Манчестер Сити организовал для Зинченко отдельный рейс в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Влада Зинченко, жена игрока сборной Украины Александра Зинченко, рассказала, что «Манчестер Сити» для всех игроков, которые отправляются в свои национальные команды, организовал отдельные спецрейсы.

В самолет не допустили даже жену. Вместе с Зинченко летел только экипаж судна. Ранее наставник Хосеп Гвардиолы волновался, что отъезд футболистов по сборным приведет к вспышке коронавируса, поэтому клуб делает все, чтобы этого избежать.

Подобные отдельные рейсы организуют только топ-клубы АПЛ.

Сообщается, что Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма» летел в Киев обычным рейсом.

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Источник — Футбол 1/2/3

(30 голосов)

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Комментарии
    stop2018
    online
      stop2018, 24.03.2021 22:41
    -1
    Спасиб(((((!! Лучше бы сидел со своей Седан в Англии!!!!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.03.2021 22:40
    0
    Ярмоленко щас обідно стало
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.03.2021 22:17
    +3
    Luisa Spagnoli, 24.03.2021 22:06
    Мажоры, нечего сказать
    это копейки для такого клуба
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 22:06
    +2
    Мажоры, нечего сказать
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.03.2021 22:17
    +3
    Luisa Spagnoli, 24.03.2021 22:06
    Мажоры, нечего сказать
    это копейки для такого клуба
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 22:06
    +2
    Мажоры, нечего сказать
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.03.2021 22:40
    0
    Ярмоленко щас обідно стало
    Ссылка
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