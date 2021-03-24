Манчестер Сити организовал для Зинченко отдельный рейс в Украину

Влада Зинченко, жена игрока сборной Украины Александра Зинченко, рассказала, что «Манчестер Сити» для всех игроков, которые отправляются в свои национальные команды, организовал отдельные спецрейсы.
В самолет не допустили даже жену. Вместе с Зинченко летел только экипаж судна. Ранее наставник Хосеп Гвардиолы волновался, что отъезд футболистов по сборным приведет к вспышке коронавируса, поэтому клуб делает все, чтобы этого избежать.
Подобные отдельные рейсы организуют только топ-клубы АПЛ.
Сообщается, что Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма» летел в Киев обычным рейсом.
Источник — Футбол 1/2/3
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