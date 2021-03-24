Тайсон будет получать в Интернасьонале не более 99 тысяч евро в месяц

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлуш подтвердил информацию о том, что для возвращения в клуб хавбеку «Шахтера» Тайсону придется пойти на существенное снижение зарплаты:

«Мы не имеем права делать ничего сумасшедшего. Мы ведем переговоры, но еще ничего не решено. У Тайсона действующий контракт с «Шахтером», нам нужно подождать. Посмотрим, что произойдет.

Если он перейдет к нам, его зарплата не будет превышать 650 000 реалов (почти 99 000 евро, – прим.). Это хорошая зарплата, но далеко не такая, какую он получает сейчас (около 250 тысяч в месяц, – прим.). Мы знаем, что он хочет вернуться в «Интернасьонал», деньги не будут проблемой».