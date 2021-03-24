Тайсон будет получать в Интернасьонале не более 99 тысяч евро в месяц

Хавбеку «Шахтера» придется пойти на понижение зарплаты

  • 24.03.2021 19:40
  • 369 просмотров
  • 3 комментария
Тайсон будет получать в Интернасьонале не более 99 тысяч евро в месяц
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлуш подтвердил информацию о том, что для возвращения в клуб хавбеку «Шахтера» Тайсону придется пойти на существенное снижение зарплаты:

«Мы не имеем права делать ничего сумасшедшего. Мы ведем переговоры, но еще ничего не решено. У Тайсона действующий контракт с «Шахтером», нам нужно подождать. Посмотрим, что произойдет.

Если он перейдет к нам, его зарплата не будет превышать 650 000 реалов (почти 99 000 евро, – прим.). Это хорошая зарплата, но далеко не такая, какую он получает сейчас (около 250 тысяч в месяц, – прим.). Мы знаем, что он хочет вернуться в «Интернасьонал», деньги не будут проблемой».

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Источник — Revista Colorada

(2 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.03.2021 19:47
    0
    Бросай номер карты, будем помогать.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 19:45
    +1
    Обречен на нищенское существование
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 24.03.2021 19:44
    +1
    250 штук в месяц...нехило так за сидение в туалете
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 19:45
    +1
    Обречен на нищенское существование
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 24.03.2021 19:44
    +1
    250 штук в месяц...нехило так за сидение в туалете
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.03.2021 19:47
    0
    Бросай номер карты, будем помогать.
    Ссылка
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