Согласен на снижение зарплаты: детали переговоров Тайсона с Интернасьоналом

После перевода в дубль «Шахтера» опытный вингер активизировал переговоры с бразильским клубом

  • 22.03.2021 09:33
  • 4097 просмотров
  • 2 комментария
Согласен на снижение зарплаты: детали переговоров Тайсона с Интернасьоналом
© ФК Шахтер. Тайсон

33-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон, который несколько дней назад был сослан в дубль из-за нарушения дисциплины, продвинулся в переговорах с бразильским «Интернасьоналом».

«Мы продвинулись вперед. Он очень хочет вернуться и согласен зарабатывать меньше, чем сейчас в «Шахтере». Наши двери открыты. Все идет очень хорошо и в подходящее время эти переговоры завершатся. Я действительно верю, что мы сможем на него рассчитывать», - прокомментировал ситуацию вице-президент «Интернасьонала» Данни Дубин.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» не мог достичь согласия с Тайсоном в экономических аспектах контракта.

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Источник — Revista Colorada

(13 голосов)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 22.03.2021 11:07
    0
    Зараз згоден на зниження зарплати, а через півроку в інстаграмі будуть пости типу "Божечки, дай сили пережити цей злиденний період"
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 09:41
    +12
    Главное защелки с туалетов на клубном стадионе поснимать
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 09:41
    +12
    Главное защелки с туалетов на клубном стадионе поснимать
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 22.03.2021 11:07
    0
    Зараз згоден на зниження зарплати, а через півроку в інстаграмі будуть пости типу "Божечки, дай сили пережити цей злиденний період"
    Ссылка
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