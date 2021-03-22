Согласен на снижение зарплаты: детали переговоров Тайсона с Интернасьоналом

33-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон, который несколько дней назад был сослан в дубль из-за нарушения дисциплины, продвинулся в переговорах с бразильским «Интернасьоналом».

«Мы продвинулись вперед. Он очень хочет вернуться и согласен зарабатывать меньше, чем сейчас в «Шахтере». Наши двери открыты. Все идет очень хорошо и в подходящее время эти переговоры завершатся. Я действительно верю, что мы сможем на него рассчитывать», - прокомментировал ситуацию вице-президент «Интернасьонала» Данни Дубин.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» не мог достичь согласия с Тайсоном в экономических аспектах контракта.

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