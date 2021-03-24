Антонио КАССАНО: «Роналду уже не тот, он создает проблемы»

Известный итальянский форвард Антонио Кассано поделился своим мнением по поводу проблем «Ювентуса»:

«Туринцы избавились от Аллегри, хотя Макс показывал лучший футбол в Италии за последние 20-30 лет. У тренера была проблема – Роналду. С ней столкнулись и Сарри, и Пирло. Маурицио не наладил химию с Криштиану. Теперь в клубе берут другого тренера, который хочет играть в футбол, но при этом оставляют португальца.

Роналду не годится под стиль. Сейчас вы должны давать ему мяч, чтобы Криштиану забивал, думая о своих рекордах. Он уже не тот, что четыре года назад. «Юве» купил его ради ЛЧ, но провалился. У Пирло нет опыта, чтобы справиться с самым медийным футболистом в мире, Роналду создает ему проблемы. А Кулусевский? Деян вынужден постоянно искать португальца».

Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Роналду не покинет клуб летом.