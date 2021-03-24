Антонио КАССАНО: «Роналду уже не тот, он создает проблемы»

Легендарный форвард раскритиковал лидера «Ювентуса»

  • 24.03.2021 17:46
  • 733 просмотра
  • 1 комментарий
Антонио КАССАНО: «Роналду уже не тот, он создает проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский форвард Антонио Кассано поделился своим мнением по поводу проблем «Ювентуса»:

«Туринцы избавились от Аллегри, хотя Макс показывал лучший футбол в Италии за последние 20-30 лет. У тренера была проблема – Роналду. С ней столкнулись и Сарри, и Пирло. Маурицио не наладил химию с Криштиану. Теперь в клубе берут другого тренера, который хочет играть в футбол, но при этом оставляют португальца.

Роналду не годится под стиль. Сейчас вы должны давать ему мяч, чтобы Криштиану забивал, думая о своих рекордах. Он уже не тот, что четыре года назад. «Юве» купил его ради ЛЧ, но провалился. У Пирло нет опыта, чтобы справиться с самым медийным футболистом в мире, Роналду создает ему проблемы. А Кулусевский? Деян вынужден постоянно искать португальца».

Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Роналду не покинет клуб летом.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 24.03.2021 17:52
    +1
    А ведь он прав!
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 24.03.2021 17:52
    +1
    А ведь он прав!
    Ссылка
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