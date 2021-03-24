Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы справимся с Мбаппе»

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против Франции в отборе на ЧМ-2022 (24 марта):

«Поражение 1:7 в октябре? Будем готовиться и стараться, чтобы такого уже не было. Будем стараться играть на победу.

Думаю, Мбаппе уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря. Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. Есть слабые стороны у всех. Думаю, с ним мы справимся».