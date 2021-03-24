Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы справимся с Мбаппе»

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против Франции в отборе на ЧМ-2022 (24 марта):
«Поражение 1:7 в октябре? Будем готовиться и стараться, чтобы такого уже не было. Будем стараться играть на победу.
Думаю, Мбаппе уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря. Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. Есть слабые стороны у всех. Думаю, с ним мы справимся».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Ты выкупаешь какое ты смешное недоразумение, которое каждый, раз с ужасом убегает от любой темы связанной с футболом , на футбольном сайте ?
Начинай уже оправдываться как ты до такого докатился , голос песель!
Ты выкупаешь какое ты смешное недоразумение, которое каждый, раз с ужасом убегает от любой темы связанной с футболом , на футбольном сайте ?
Начинай уже оправдываться как ты до такого докатился , голос песель!
Типичный бурбасовский глор , ничего нового.
Типичный бурбасовский глор , ничего нового.
——
Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
——
Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
——
Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
——
Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
——
Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
——
Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
—-
Э , доходяга, тебе пару баксов скинуть чтобы ты Wyscout себе поставил ?
То есть это не смешно ?
А слова Забарного - смешные ?
Ну ок . Пусть будет так
——
Самое смешное , что тут не напечатали вопрос от штатного журналиста УАФ - а звучал он скорее всего так - сможете ли сдержать Мбаппе?
И Илья все нормально ответил, разве что последнее предложение немного самоуверенное ....
—-
Ну ничего , лучше такой настрой чем упаднический
—-
Э , доходяга, тебе пару баксов скинуть чтобы ты Wyscout себе поставил ?
Так что , сравним в Wyscout Жору и Трубина ?
Или ты сольешься как обычно ?
Так что , сравним в Wyscout Жору и Трубина ?
Или ты сольешься как обычно ?
А для успеха в сборной должны быть сильнейшие
Хочешь размотаю тебя данными из Wyscout что Жора не то что не хуже , в даже лучше. Трубина на данный момент ?
——
Вангую тупую сортирную шуточку с кучей ошибок и перевод ему на мужеложество
Со времён прийдет опыт, и таких ошибок станет меньше !
Забарный - будущее сборной Украины и приятно , что уже в 18 лет он игрок первой команды страны !
То есть это не смешно ?
А слова Забарного - смешные ?
Ну ок . Пусть будет так
——
Самое смешное , что тут не напечатали вопрос от штатного журналиста УАФ - а звучал он скорее всего так - сможете ли сдержать Мбаппе?
И Илья все нормально ответил, разве что последнее предложение немного самоуверенное ....
—-
Ну ничего , лучше такой настрой чем упаднический
———
Тете — о матче с Ромой: Мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал
Хавбек "горняков" позитивно настроен на еврокубковую встречу.
———
Палкин: Если Шахтеру удастся быстро забить два гола Роме, дальше будет намного проще
———
Бедный твой шахтёр, там начина от игроков заканчивая ген диром- с небольшим умом
—-
Хотя , я и могу твои осенние прогнозы понаходить
На это будет распространяться признак небольшого ума , или нет ?
Так что , сравним в Wyscout Жору и Трубина ?
Или ты сольешься как обычно ?
А для успеха в сборной должны быть сильнейшие
Хочешь размотаю тебя данными из Wyscout что Жора не то что не хуже , в даже лучше. Трубина на данный момент ?
——
Вангую тупую сортирную шуточку с кучей ошибок и перевод ему на мужеложество
А рассказы из серии "съем одного из лучших напов в мире" это смешно
То есть это не смешно ?
А слова Забарного - смешные ?
Ну ок . Пусть будет так
——
Самое смешное , что тут не напечатали вопрос от штатного журналиста УАФ - а звучал он скорее всего так - сможете ли сдержать Мбаппе?
И Илья все нормально ответил, разве что последнее предложение немного самоуверенное ....
—-
Ну ничего , лучше такой настрой чем упаднический
Ты выкупаешь какое ты смешное недоразумение, которое каждый, раз с ужасом убегает от любой темы связанной с футболом , на футбольном сайте ?
Начинай уже оправдываться как ты до такого докатился , голос песель!
Типичный бурбасовский глор , ничего нового.
——
Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
——
Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
——
Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
——
Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
—-
Э , доходяга, тебе пару баксов скинуть чтобы ты Wyscout себе поставил ?
——
А найти выборку где шахтёр берет себе победу ртом до матча - та вообще не проблема , так з матчей через один
А пока мы посмотрим как 33 летний безработный унтерменш будет полыхать до матча
——
Бабка хоть за телевизор заплатила , ты матч посмотреть сможешь сегодня , или и снова всю пенсию ее в незамерзкайку конвертировал по курсу ДыНыРы?
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