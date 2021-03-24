Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы справимся с Мбаппе»

Защитник сборной Украины – о матче против Франции

  • 24.03.2021 16:43
  • 904 просмотра
  • 33 комментария
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы справимся с Мбаппе»
© УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против Франции в отборе на ЧМ-2022 (24 марта):

«Поражение 1:7 в октябре? Будем готовиться и стараться, чтобы такого уже не было. Будем стараться играть на победу.

Думаю, Мбаппе уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря. Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. Есть слабые стороны у всех. Думаю, с ним мы справимся».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 18:08
    0
    forestcat, 24.03.2021 18:05
    Послушный , хоть и тупенький , но послушный , покормлю тебя ... завтра
    Даже шутки это не твоё тупой Голубец,ты во всём полный ноль
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 18:05
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:57
    7-1 история позора забавного и бурщана,и мне твои методички зассцаные и Wyscout До одного места ,ты всему Миру как сборную отбеливать будешь Wyscouтом,так что скройся тупой голубой бот 7-1 забавный бурщан
    Послушный , хоть и тупенький , но послушный , покормлю тебя ... завтра
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 18:01
    -1
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:57
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:52
    Вы все на одно лицо , извини , в сортах 💩 я не разбираюсь
    Ты выкупаешь какое ты смешное недоразумение, которое каждый, раз с ужасом убегает от любой темы связанной с футболом , на футбольном сайте ?
    Начинай уже оправдываться как ты до такого докатился , голос песель!
    7-1 история позора забавного и бурщана,и мне твои методички зассцаные и Wyscout До одного места ,ты всему Миру как сборную отбеливать будешь Wyscouтом,так что скройся тупой голубой бот 7-1 забавный бурщан
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:52
    -2
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:46
    Второй это какой ??вчера ты писал что этот павелка это форевер с тимофеюком ,сегодня уже ,я )7-1 голову тебе скружило когда Жорик твой любимчик наплужил с забавным!!когда тебе нечего ответить бот ты бы уже молчал а не приписывал чужие аккаунты
    Вы все на одно лицо , извини , в сортах 💩 я не разбираюсь
    Ты выкупаешь какое ты смешное недоразумение, которое каждый, раз с ужасом убегает от любой темы связанной с футболом , на футбольном сайте ?
    Начинай уже оправдываться как ты до такого докатился , голос песель!
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:46
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:40
    Что и требовалось доказать гомункул Максим аж со второго аккаунта вылез , лишь бы говорить о мужиках , а не о футболе
    Типичный бурбасовский глор , ничего нового.
    Второй это какой ??вчера ты писал что этот павелка это форевер с тимофеюком ,сегодня уже ,я )7-1 голову тебе скружило когда Жорик твой любимчик наплужил с забавным!!когда тебе нечего ответить бот ты бы уже молчал а не приписывал чужие аккаунты
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:40
    -2
    Что и требовалось доказать гомункул Максим аж со второго аккаунта вылез , лишь бы говорить о мужиках , а не о футболе
    Типичный бурбасовский глор , ничего нового.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 24.03.2021 17:29
    +3
    Надо такие вью давать после достигнутого результата,а то потом выглядите как дурачки
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 17:24
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:22
    7-1 Жорик та хоть ногами хоть х..ми 7-1
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:22
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:20
    Проблема в том, что ты марги*ал живущий на Бабкину пенсию , а Wyscout - передовой статистически - аналитический портал , которым пользуются во всем мире
    ——
    Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
    ——
    Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
    7-1 Жорик та хоть ногами хоть х..ми 7-1
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:21
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:20
    Проблема в том, что ты марги*ал живущий на Бабкину пенсию , а Wyscout - передовой статистически - аналитический портал , которым пользуются во всем мире
    ——
    Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
    ——
    Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
    7 глотнул бурщан,семь голубец
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:20
    -1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:15
    Мне твой Wyscout до одного места Голубец,есть позор на весь мир в одном матче 7 глотнул и опозорил сборную на весь мир ,пусть стоит дырявый ,я понимаю недофанам дырки пох на результат сборной ,главное что бы их брёвна играли дырявые ,опозорит страну ну тебе то пох ты же простой бот голубой за кусок хлеба строчишь тут за дынамо
    Проблема в том, что ты марги*ал живущий на Бабкину пенсию , а Wyscout - передовой статистически - аналитический портал , которым пользуются во всем мире
    ——
    Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
    ——
    Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:20
    0
    pavelka, 24.03.2021 17:18
    Фань,ты сегодня в помадке будешь вечером ?
    Будет гонять на жорика
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:19
    -1
    forestcat, 24.03.2021 17:17
    Как обычно , как только замаячил разговор о футболе , а не о жопах, Максим 777 сделал вид , что его здесь и не было
    —-
    Э , доходяга, тебе пару баксов скинуть чтобы ты Wyscout себе поставил ?
    Голубец7-1 бурьян (бущан )забарный
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 17:18
    +2
    forestcat, 24.03.2021 17:05
    После 0-3 и абсолютно беззубой игры - верю в победу и проход дальше ?
    То есть это не смешно ?
    А слова Забарного - смешные ?
    Ну ок . Пусть будет так
    ——
    Самое смешное , что тут не напечатали вопрос от штатного журналиста УАФ - а звучал он скорее всего так - сможете ли сдержать Мбаппе?
    И Илья все нормально ответил, разве что последнее предложение немного самоуверенное ....
    —-
    Ну ничего , лучше такой настрой чем упаднический
    Фань,ты сегодня в помадке будешь вечером ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:17
    0
    Как обычно , как только замаячил разговор о футболе , а не о жопах, Максим 777 сделал вид , что его здесь и не было
    —-
    Э , доходяга, тебе пару баксов скинуть чтобы ты Wyscout себе поставил ?
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:15
    -2
    forestcat, 24.03.2021 17:11
    Дырявый ты и ты не вратарь причём
    Так что , сравним в Wyscout Жору и Трубина ?
    Или ты сольешься как обычно ?
    Мне твой Wyscout до одного места Голубец,есть позор на весь мир в одном матче 7 глотнул и опозорил сборную на весь мир ,пусть стоит дырявый ,я понимаю недофанам дырки пох на результат сборной ,главное что бы их брёвна играли дырявые ,опозорит страну ну тебе то пох ты же простой бот голубой за кусок хлеба строчишь тут за дынамо
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.03.2021 17:14
    +3
    Парад даунов как обычно под словами динамовца, все как обычно. А самое смешное, Илья хоть не справился с Францией, а их даунов трупина с матвиенком ипет Агробизнес, Заря, Львов
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:11
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:07
    Лучшая дырка Украины бущан ты это наверное хотел написать? он дырка в дыре ,Я знаю что у тебя любовь к нему и он тебе нравится Жека , ну вратарь он дырявый ,как и ты ну ты в другом смысле дырявый
    Дырявый ты и ты не вратарь причём
    Так что , сравним в Wyscout Жору и Трубина ?
    Или ты сольешься как обычно ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:10
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:05
    Твой любимец жорка дырка бущан?? ,он же любит глотать как и ты,ну он то голы а ты х.....
    Я переживаю за сборную и за ее успех
    А для успеха в сборной должны быть сильнейшие
    Хочешь размотаю тебя данными из Wyscout что Жора не то что не хуже , в даже лучше. Трубина на данный момент ?
    ——
    Вангую тупую сортирную шуточку с кучей ошибок и перевод ему на мужеложество
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:01
    +5
    Илья , удачи главное позиционно не накосячить
    Со времён прийдет опыт, и таких ошибок станет меньше !
    Забарный - будущее сборной Украины и приятно , что уже в 18 лет он игрок первой команды страны !
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.03.2021 17:29
    +3
    Надо такие вью давать после достигнутого результата,а то потом выглядите как дурачки
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.03.2021 17:14
    +3
    Парад даунов как обычно под словами динамовца, все как обычно. А самое смешное, Илья хоть не справился с Францией, а их даунов трупина с матвиенком ипет Агробизнес, Заря, Львов
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 17:18
    +2
    forestcat, 24.03.2021 17:05
    После 0-3 и абсолютно беззубой игры - верю в победу и проход дальше ?
    То есть это не смешно ?
    А слова Забарного - смешные ?
    Ну ок . Пусть будет так
    ——
    Самое смешное , что тут не напечатали вопрос от штатного журналиста УАФ - а звучал он скорее всего так - сможете ли сдержать Мбаппе?
    И Илья все нормально ответил, разве что последнее предложение немного самоуверенное ....
    —-
    Ну ничего , лучше такой настрой чем упаднический
    Фань,ты сегодня в помадке будешь вечером ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 16:57
    +2
    mayakovskiy1, 24.03.2021 16:52
    Трепать языком до игры - признак небольшого ума.
    Трубин: Все в Шахтере, от президента до кладовщика, верят в камбэк в матче с Ромой
    ———
    Тете — о матче с Ромой: Мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал
    Хавбек "горняков" позитивно настроен на еврокубковую встречу.
    ———
    Палкин: Если Шахтеру удастся быстро забить два гола Роме, дальше будет намного проще
    ———
    Бедный твой шахтёр, там начина от игроков заканчивая ген диром- с небольшим умом
    —-
    Хотя , я и могу твои осенние прогнозы понаходить
    На это будет распространяться признак небольшого ума , или нет ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:11
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:07
    Лучшая дырка Украины бущан ты это наверное хотел написать? он дырка в дыре ,Я знаю что у тебя любовь к нему и он тебе нравится Жека , ну вратарь он дырявый ,как и ты ну ты в другом смысле дырявый
    Дырявый ты и ты не вратарь причём
    Так что , сравним в Wyscout Жору и Трубина ?
    Или ты сольешься как обычно ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:10
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:05
    Твой любимец жорка дырка бущан?? ,он же любит глотать как и ты,ну он то голы а ты х.....
    Я переживаю за сборную и за ее успех
    А для успеха в сборной должны быть сильнейшие
    Хочешь размотаю тебя данными из Wyscout что Жора не то что не хуже , в даже лучше. Трубина на данный момент ?
    ——
    Вангую тупую сортирную шуточку с кучей ошибок и перевод ему на мужеложество
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:05
    +1
    mayakovskiy1, 24.03.2021 17:01
    Эээ чувак, ты видишь разницу между "верю в победу" и "справимся с Мбаппе"?)) Если бы Забарный сказал мол верим в победу над Францией вопросов нет. Даже Сан-Марино может верить.
    А рассказы из серии "съем одного из лучших напов в мире" это смешно
    После 0-3 и абсолютно беззубой игры - верю в победу и проход дальше ?
    То есть это не смешно ?
    А слова Забарного - смешные ?
    Ну ок . Пусть будет так
    ——
    Самое смешное , что тут не напечатали вопрос от штатного журналиста УАФ - а звучал он скорее всего так - сможете ли сдержать Мбаппе?
    И Илья все нормально ответил, разве что последнее предложение немного самоуверенное ....
    —-
    Ну ничего , лучше такой настрой чем упаднический
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.03.2021 16:52
    +1
    Трепать языком до игры - признак небольшого ума.
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 18:08
    0
    forestcat, 24.03.2021 18:05
    Послушный , хоть и тупенький , но послушный , покормлю тебя ... завтра
    Даже шутки это не твоё тупой Голубец,ты во всём полный ноль
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 18:05
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:57
    7-1 история позора забавного и бурщана,и мне твои методички зассцаные и Wyscout До одного места ,ты всему Миру как сборную отбеливать будешь Wyscouтом,так что скройся тупой голубой бот 7-1 забавный бурщан
    Послушный , хоть и тупенький , но послушный , покормлю тебя ... завтра
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:57
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:52
    Вы все на одно лицо , извини , в сортах 💩 я не разбираюсь
    Ты выкупаешь какое ты смешное недоразумение, которое каждый, раз с ужасом убегает от любой темы связанной с футболом , на футбольном сайте ?
    Начинай уже оправдываться как ты до такого докатился , голос песель!
    7-1 история позора забавного и бурщана,и мне твои методички зассцаные и Wyscout До одного места ,ты всему Миру как сборную отбеливать будешь Wyscouтом,так что скройся тупой голубой бот 7-1 забавный бурщан
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:46
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:40
    Что и требовалось доказать гомункул Максим аж со второго аккаунта вылез , лишь бы говорить о мужиках , а не о футболе
    Типичный бурбасовский глор , ничего нового.
    Второй это какой ??вчера ты писал что этот павелка это форевер с тимофеюком ,сегодня уже ,я )7-1 голову тебе скружило когда Жорик твой любимчик наплужил с забавным!!когда тебе нечего ответить бот ты бы уже молчал а не приписывал чужие аккаунты
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 17:24
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:22
    7-1 Жорик та хоть ногами хоть х..ми 7-1
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:22
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:20
    Проблема в том, что ты марги*ал живущий на Бабкину пенсию , а Wyscout - передовой статистически - аналитический портал , которым пользуются во всем мире
    ——
    Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
    ——
    Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
    7-1 Жорик та хоть ногами хоть х..ми 7-1
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:21
    0
    forestcat, 24.03.2021 17:20
    Проблема в том, что ты марги*ал живущий на Бабкину пенсию , а Wyscout - передовой статистически - аналитический портал , которым пользуются во всем мире
    ——
    Так что твоим мнением даже тараканы на твоей кухне пренебрегают , а Wyscout - Всемирный интрумент по оценке игроков и клубов
    ——
    Так что , начнём сравнивать , давай с такого компонента как игра ногами , готов ?
    7 глотнул бурщан,семь голубец
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:20
    0
    pavelka, 24.03.2021 17:18
    Фань,ты сегодня в помадке будешь вечером ?
    Будет гонять на жорика
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:17
    0
    Как обычно , как только замаячил разговор о футболе , а не о жопах, Максим 777 сделал вид , что его здесь и не было
    —-
    Э , доходяга, тебе пару баксов скинуть чтобы ты Wyscout себе поставил ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 17:07
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:04
    Ты методички пишешь кто? где? что ?пишет говорит?несэээнюк любовник тебе доплачивает конфетами или леденцами за это?? ,,ты точно инвалид прикованный цепью ,ботяра тупая
    Расскажу тебе по секрету, есть такая штука как Интернет , так вот он помнит все , это как ты и все места в хате , где бабка от тебя пенсию прячет свою
    ——
    А найти выборку где шахтёр берет себе победу ртом до матча - та вообще не проблема , так з матчей через один
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 16:59
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 16:47
    Ты реально забавный )))))а не забарный ,,Особено ты справишься,ты уже справился с миколкай и бурьяном(бущаном) 7 Штук глотнули от французов
    🐕‍🦺 привет , в основе выйдет сегодня лучший вратарь Украины Жора Бущан, скринь и жди матча
    А пока мы посмотрим как 33 летний безработный унтерменш будет полыхать до матча
    ——
    Бабка хоть за телевизор заплатила , ты матч посмотреть сможешь сегодня , или и снова всю пенсию ее в незамерзкайку конвертировал по курсу ДыНыРы?
    Ссылка
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