Стало известно, когда Коутиньо вернется после травмы

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо сможет вернуться в игру только в конце апреля. Об этом сообщают испанские СМИ.
Сейчас Коутиньо восстанавливается после операции на мениске, которую он перенес в начале января. Изначально прогнозировалось, что бразильский хавбек пропустит три месяца.
В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 3 гола и 2 ассиста в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что бразильца хочет купить «Арсенал».
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Источник — El Mundo
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