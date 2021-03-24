Александр ЗУБКОВ: «Надо отдать должок Франции»

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков считает, что сборной Украины надо забыть о поражении от сборной Франции 1:7 перед сегодняшним матчем:

«Конечно, нужно забыть поражение от Франции 1:7. Но в голове немного держать эту мысль, что надо отдать немного должок».

Напомним, Украина сегодня на выезде сыграет с Францией в первом туре отбора на ЧМ-2022. Начало матча – в 21:45 по Киеву.