Александр ЗУБКОВ: «Надо отдать должок Франции»

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков считает, что сборной Украины надо забыть о поражении от сборной Франции 1:7 перед сегодняшним матчем:
«Конечно, нужно забыть поражение от Франции 1:7. Но в голове немного держать эту мысль, что надо отдать немного должок».
Напомним, Украина сегодня на выезде сыграет с Францией в первом туре отбора на ЧМ-2022. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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