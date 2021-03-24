ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе Стад де Франс

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
Именно такой вид чуть менее чем за 8:00 до начала матча Франция - Украина имеет раздевалка нашей сборной на «Стад де Франс».
Матч пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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