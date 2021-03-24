ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе Стад де Франс

Скромно, но просторно

  • 24.03.2021 14:35
  • 1793 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе Стад де Франс
© УАФ

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
 
Именно такой вид чуть менее чем за 8:00 до начала матча Франция - Украина имеет раздевалка нашей сборной на «Стад де Франс».
 
Матч пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 24.03.2021 15:07
    0
    Главное только чтобы местный врач не обнаружил коронавирусных)
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 24.03.2021 14:42
    +5
    Роздягальня збірної України - синьо-жовта, може на фарт!
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 24.03.2021 14:42
    +5
    Роздягальня збірної України - синьо-жовта, може на фарт!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 24.03.2021 15:07
    0
    Главное только чтобы местный врач не обнаружил коронавирусных)
    Ссылка
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