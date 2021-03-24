Немного в мяч, немного в ноги. Федецкий рассказал, как остановить Мбаппе

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы национальной команды в отборочном матче к ЧМ-2022 с Францией.



- Ты знаешь как обыгрывать французов. Что в 2013 году стало основополагающим в успехе сборной Украины?

- В первую очередь на НСК «Олимпийский» нам помогла поддержка 70000 зрителей. Ну, и, конечно, у каждого футболиста и у коллектива в целом была вера в победу. При этом мы и в физическом плане не уступили оппоненту.



- В предстоящем матче обороняться придется больше обычного?

- Да. К этому нужно быть готовым. Черновой работы будет очень много. Необходимо плотно сыграть с соперниками, как можно меньше давать им свободных зон, поскольку у французов много исполнителей с хорошей стартовой скоростью. Конечно, я не думаю, что хозяева будут доминировать все 90 минут, однако когда наша сборная будет атаковать, ни в коем случае нельзя забывать об обороне.



- Как остановить Килиана Мбаппе?

- Раньше многие ломали голову над тем, как остановить Лионеля Месси, а сейчас на первые роли выходит Мбаппе - футболист практически без слабых мест. Можно, конечно, попробовать сыграть с ним так: немного в мяч, немного - в ноги (смеется), но и это может быть не выходом из положения, поскольку Килиан - крепкий парень. В опеке с ним, прежде всего, нужно думать головой, пытаться предсказать его маневр, и обязательно нужна подстраховка. Если он часто будет оставаться один в один, то остановить его будет невозможно.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022