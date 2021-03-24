БУЩАН: «В каждой игре нужно доказывать, что ты достоин места в сборной»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Франции.
«Это большой стимул, сейчас огромная конкуренция, поэтому в каждой игре нужно доказывать, что ты достоин места в сборной. Нужно работать каждый день и доказывать свой статус.
Я не буду отдельно никого выделять из соперников. Франция - это чемпионы мира, поэтому здесь не о чем говорить», - сказал Бущан.
Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».
Источник — Футбол 1/2/3
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