БУЩАН: «В каждой игре нужно доказывать, что ты достоин места в сборной»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Франции.

«Это большой стимул, сейчас огромная конкуренция, поэтому в каждой игре нужно доказывать, что ты достоин места в сборной. Нужно работать каждый день и доказывать свой статус.

Я не буду отдельно никого выделять из соперников. Франция - это чемпионы мира, поэтому здесь не о чем говорить», - сказал Бущан.

Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».