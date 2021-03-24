ФОТО. Известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Франции

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени

  • 24.03.2021 13:41
  • 1925 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
 
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Французы сыграют в синем.
 
Матч пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Bohdan
    online
      Bohdan, 24.03.2021 14:54
    0
    Bismuth, 24.03.2021 14:08
    Какой фирмы бутсы?
    А якого кольору?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 14:08
    0
    Какой фирмы бутсы?
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 24.03.2021 14:02
    -3
    ANDREY DRON, 24.03.2021 13:54
    Когда оденете цвета нашего государственного флага тогда и будете побеждать грандов. А пока вы играете в цыплячьей форме вас будут иметь как цыплят!!! Ждём 5:0 в пользу Франции!!!
    Ссылка
    ANDREY DRON
      ANDREY DRON, 24.03.2021 13:54
    -10
    Когда оденете цвета нашего государственного флага тогда и будете побеждать грандов. А пока вы играете в цыплячьей форме вас будут иметь как цыплят!!! Ждём 5:0 в пользу Франции!!!
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 24.03.2021 14:54
    0
    Bismuth, 24.03.2021 14:08
    Какой фирмы бутсы?
    А якого кольору?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 14:08
    0
    Какой фирмы бутсы?
    Ссылка
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