ФОТО. Известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Франции

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.



На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Французы сыграют в синем.



Матч пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022