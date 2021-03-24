Николай Павлов назвал главную кадровую потерю сборной Украины

Экс-тренер национальной сборной Украины Николай Павлов рассказал, чего он ждет от сегодняшнего поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 Франция-Украина.



«Я всегда очень высоко ценил талант футболиста Андрея Шевченко, доказывает он свою профпригодность и на тренерском поприще. Такие же креативные, неординарные личности собраны и в его штабе. Убежден, что своей творческой работой они заслуживают, чтобы Фортуна почаще им улыбалась. А удача очень будет нужна сегодня нашим ребятам в Париже. Говорят, что перед началом матча шансы всегда 50 на 50. Однако о поединке с чемпионами мира так не скажешь. Конечно, французы – фавориты, но я очень надеюсь, что Андрей Шевченко изберет ту тактическую схему, которая поможет добиться положительного результата.



Если откровенно, то прогнозами я никогда не увлекался. Хочу чтобы сегодня команды порадовали нас красивым футболом. Хотя в сборной Украины будет сказываться отсутствие в опорной зоне травмированного Тараса Степаненко. Без него и «Шахтер» уже не тот. Да, на этой позиции в последнее время прибавил Сергей Сидорчук, однако у Степаненко значительно больше международного опыта. Этот фактор нельзя не недооценивать», – сказал Павлов.



Напомним, что отборочный матч чемпионата мира-2022 Франция - Украины начнется в Париже 24 марта в 21.45.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022