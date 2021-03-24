Сергей КРИВЦОВ: «Выделять кого-то в сборной Франции нет смысла»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Франции.
«Сборная Франции - команда звезд, все игроки играют в топ-rлубах. Поэтому если надо - они и Мбаппе смогут заменить. Выделять кого-то нет смысла», - сказал Кривцов.
Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».
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Источник — Футбол 1/2/3
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