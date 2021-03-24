ФОТО. L'Equipe назвала стартовый состав Франции на матч с Украиной

Авторитетная французская газета L'Equipe опубликовала ориентировочные составы сборных Франции и Украины перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года.
Французские журналисты полагают, что Дидие Дешам выпустит в старте сразу десять чемпионов мира. Из этого списка только Адриен Рабьо в 2018 году не поднимал над головой главный трофей в футболе.
Что касается прогнозируемого состава украинской команды, то выглядит он вполне играбельно.
Ориентировочные стартовые составы по версии L'Equipe:
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Рабьо, Гризманн, Жиру.
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Марлос, Зубков, Яремчук.
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
Источник — L'Equipe
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Ну и по Марслосу не согласен, он с Францией будет играть на отбор что ли???
Какая с него будет выгода?
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