ФОТО. L'Equipe назвала стартовый состав Франции на матч с Украиной

Авторитетная французская газета L'Equipe опубликовала ориентировочные составы сборных Франции и Украины перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года.



Французские журналисты полагают, что Дидие Дешам выпустит в старте сразу десять чемпионов мира. Из этого списка только Адриен Рабьо в 2018 году не поднимал над головой главный трофей в футболе.



Что касается прогнозируемого состава украинской команды, то выглядит он вполне играбельно.



Ориентировочные стартовые составы по версии L'Equipe:



Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Рабьо, Гризманн, Жиру.

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Марлос, Зубков, Яремчук.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022