ФОТО. L'Equipe назвала стартовый состав Франции на матч с Украиной

Против нас сыграют чемпионы мира

  • 24.03.2021 12:57
  • 1859 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. L'Equipe назвала стартовый состав Франции на матч с Украиной
© FFF. Антуан Гризманн

Авторитетная французская газета L'Equipe опубликовала ориентировочные составы сборных Франции и Украины перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года.
 
Французские журналисты полагают, что Дидие Дешам выпустит в старте сразу десять чемпионов мира. Из этого списка только Адриен Рабьо в 2018 году не поднимал над головой главный трофей в футболе.
 
Что касается прогнозируемого состава украинской команды, то выглядит он вполне играбельно.
 
Ориентировочные стартовые составы по версии L'Equipe:
 
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Рабьо, Гризманн, Жиру.
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Марлос, Зубков, Яремчук.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

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Источник — L'Equipe

(3 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 13:30
    0
    С составом сборной Украины согласен на все 100%
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    Fangold
    online
      Fangold, 24.03.2021 13:20
    +1
    у Франції не склад, а космос
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.03.2021 13:13
    0
    Я думаю справа будет Яремчук будем играть без форвардов.
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    adidas777
    online
      adidas777, 24.03.2021 13:12
    -2
    Я бы Бущана поменял на Трубина. Ну не играет Жора сейчас надёжно. Каждый удар в створ Динамо в последних матчах, это всегда был дикий стрём....
    Ну и по Марслосу не согласен, он с Францией будет играть на отбор что ли???
    Какая с него будет выгода?
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 13:11
    0
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 13:07
    Ну, примерно совпадает с нашими прогнозми )
    Наш склад таке враження змого "прогнозу" змалювали, єдине, що Миколенка та Матвієнка явно місцями переплутали...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 13:07
    0
    Ну, примерно совпадает с нашими прогнозми )
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 13:07
    -1
    Хранцузы нарисовали схему, по которой играет Динамо, ну то есть ту, в которой Буяльскому находится место
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 13:05
    +2
    Склад у французів звичайно "офігітєльний"... Тут головне (як в танку) нашим не обіс-ся ще до гри...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 13:05
    +2
    Склад у французів звичайно "офігітєльний"... Тут головне (як в танку) нашим не обіс-ся ще до гри...
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.03.2021 13:20
    +1
    у Франції не склад, а космос
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 13:30
    0
    С составом сборной Украины согласен на все 100%
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.03.2021 13:13
    0
    Я думаю справа будет Яремчук будем играть без форвардов.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 13:11
    0
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 13:07
    Ну, примерно совпадает с нашими прогнозми )
    Наш склад таке враження змого "прогнозу" змалювали, єдине, що Миколенка та Матвієнка явно місцями переплутали...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 13:07
    0
    Ну, примерно совпадает с нашими прогнозми )
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