Франция – Украина. Букмекеры не оставляют шансов команде Шевченко

Даже ничья станет грандиозным успехом

  • 24.03.2021 12:30
  • 1348 просмотров
  • 5 комментариев
Франция – Украина. Букмекеры не оставляют шансов команде Шевченко
© УАФ

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
 
Букмекеры отдают намного больше шансов хозяевам. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.31, на ничью - 5.2, поражение оценено в 12.0.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.26. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.83, ТМ2.5 – 2.04.
 
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 24.03.2021 13:34
    0
    Нічия буде.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.03.2021 13:15
    0
    dudigo78, 24.03.2021 12:32
    1,31 хороший коефіціент, думав буде не більше 1,1
    Был 1,25, это коррекция пошла от буков.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.03.2021 13:00
    0
    5:0 буде
    Ссылка
    Alexxx1402
      Alexxx1402, 24.03.2021 12:59
    +1
    Да,тут без шансов 6:0,не меньше
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.03.2021 12:32
    +2
    1,31 хороший коефіціент, думав буде не більше 1,1
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.03.2021 12:32
    +2
    1,31 хороший коефіціент, думав буде не більше 1,1
    Ссылка
    Alexxx1402
    online
      Alexxx1402, 24.03.2021 12:59
    +1
    Да,тут без шансов 6:0,не меньше
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 24.03.2021 13:34
    0
    Нічия буде.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.03.2021 13:15
    0
    dudigo78, 24.03.2021 12:32
    1,31 хороший коефіціент, думав буде не більше 1,1
    Был 1,25, это коррекция пошла от буков.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.03.2021 13:00
    0
    5:0 буде
    Ссылка
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