Франция – Украина. Букмекеры не оставляют шансов команде Шевченко

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.



Букмекеры отдают намного больше шансов хозяевам. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.31, на ничью - 5.2, поражение оценено в 12.0.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.26. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.83, ТМ2.5 – 2.04.



Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022