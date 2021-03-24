Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы сосредоточимся на своем плане игры»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к поединку отбора на ЧМ 2022 против сборной Франции.

«Я рад, что мы приступаем к работе, давно не виделись с ребятами. Очень мало времени на подготовку - ее практически нет, это впервые в истории играется 3 официальных матча подряд. Нам предстоит сыграть против действующих чемпионов мира. Настроение хорошее.

У нас всего было два дня на подготовку. Мы предпочли за день до матча потренироваться утром в Украине, поскольку здесь нас никто не ограничивает по времени.

У сборной Франции достаточно исполнителей, которые спокойно могут заменить друг друга. У них большая скамейка запасных и большой потенциал. Мы не будем смотреть кто выйдет у них на поле. Мы сосредоточимся на своем плане игры», - заявил Шевченко.

Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».