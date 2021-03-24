Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы сосредоточимся на своем плане игры»

Наставник сборной Украины рассказал, как команда готовится к дуели с Францией

  • 24.03.2021 12:20
  • 1200 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы сосредоточимся на своем плане игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к поединку отбора на ЧМ 2022 против сборной Франции.

«Я рад, что мы приступаем к работе, давно не виделись с ребятами. Очень мало времени на подготовку - ее практически нет, это впервые в истории играется 3 официальных матча подряд. Нам предстоит сыграть против действующих чемпионов мира. Настроение хорошее.

У нас всего было два дня на подготовку. Мы предпочли за день до матча потренироваться утром в Украине, поскольку здесь нас никто не ограничивает по времени.

У сборной Франции достаточно исполнителей, которые спокойно могут заменить друг друга. У них большая скамейка запасных и большой потенциал. Мы не будем смотреть кто выйдет у них на поле. Мы сосредоточимся на своем плане игры», - заявил Шевченко.

Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 24.03.2021 13:18
    0
    Наш план игра на контратаках все другие планы не имеют смысла
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 12:54
    +1
    Plan is nothing, planning is everything.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 12:54
    +1
    Plan is nothing, planning is everything.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 24.03.2021 13:18
    0
    Наш план игра на контратаках все другие планы не имеют смысла
    Ссылка
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