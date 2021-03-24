Источник: В дни матчей Шахтера Олимпийский будет подсвечен в цвета донетчан

НСК «Олимпийский» в дни матчей «Шахтера» будет подсвечиваться в цвета донецкого клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Ранее этот же источник сообщал, что «Шахтер» планирует сделать на НСК «Олимпийский» третью раздевалку, которая будет полностью принадлежать «оранжево-черным».
Отметим, что донецкий клуб летом прошлого года заключил долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК, где свои домашние матчи играет также и киевское «Динамо».
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Источник — Telegram
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