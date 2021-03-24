Источник: В дни матчей Шахтера Олимпийский будет подсвечен в цвета донетчан

Новый маркетинговый шаг от «оранжево-черных»

  • 24.03.2021 11:41
  • 671 просмотр
  • 10 комментариев
Источник: В дни матчей Шахтера Олимпийский будет подсвечен в цвета донетчан
© НСК Олимпийский

НСК «Олимпийский» в дни матчей «Шахтера» будет подсвечиваться в цвета донецкого клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
Ранее этот же источник сообщал, что «Шахтер» планирует сделать на НСК «Олимпийский» третью раздевалку, которая будет полностью принадлежать «оранжево-черным». 
 
Отметим, что донецкий клуб летом прошлого года заключил долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК, где свои домашние матчи играет также и киевское «Динамо».

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.03.2021 12:04
    0
    До матча подсветят в цвета Шахтера, а после матча в цвета Агробизнеса.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 24.03.2021 12:03
    0
    З такою грою, яку зараз демонструє ШД можна підсвітку стадіону зробити хоч в горошок. Краще від того не буде.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.03.2021 12:01
    0
    Олимпийский в говне
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.03.2021 12:00
    0
    Мне понравилось как светилось после матча со Львовом.
    Светите дальше
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:59
    -3
    А будут фейерверки, петарды и дымовые шашки, как возле офиса президента в прошлую субботу?
    Хотелось бы...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2021 11:57
    -1
    Ну это уже пошла кротячья сверхнаглость,такими темпами они скоро весь Киев подсветят в цвета клуба
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 24.03.2021 11:57
    -1
    Ура тепер це буде Шахтар Арена! А дирка хай на лобанобського грає
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 11:45
    -1
    ТОк непонятно одно, а как же голубенькая подсветка с родной нороканы? Цвет разонравился?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:45
    0
    Ну картинка конечно - нифига не Альянц арена.... Скорее пожар чем подсветка )
    Сделайте норм графику
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 11:43
    +3
    Ну теперь хотя ясно зачем своя раздевалка, с персональным туалетом для кэпа, ну и еще унитаз подсветят...
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 11:43
    +3
    Ну теперь хотя ясно зачем своя раздевалка, с персональным туалетом для кэпа, ну и еще унитаз подсветят...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.03.2021 12:04
    0
    До матча подсветят в цвета Шахтера, а после матча в цвета Агробизнеса.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 24.03.2021 12:03
    0
    З такою грою, яку зараз демонструє ШД можна підсвітку стадіону зробити хоч в горошок. Краще від того не буде.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.03.2021 12:01
    0
    Олимпийский в говне
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.03.2021 12:00
    0
    Мне понравилось как светилось после матча со Львовом.
    Светите дальше
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:45
    0
    Ну картинка конечно - нифига не Альянц арена.... Скорее пожар чем подсветка )
    Сделайте норм графику
    Ссылка
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