Источник: В дни матчей Шахтера Олимпийский будет подсвечен в цвета донетчан

НСК «Олимпийский» в дни матчей «Шахтера» будет подсвечиваться в цвета донецкого клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



Ранее этот же источник сообщал, что «Шахтер» планирует сделать на НСК «Олимпийский» третью раздевалку, которая будет полностью принадлежать «оранжево-черным».



Отметим, что донецкий клуб летом прошлого года заключил долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК, где свои домашние матчи играет также и киевское «Динамо».