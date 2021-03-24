Как сборная Украины начинала отборы на чемпионаты мира

Блогер Sport.ua Сергей Рипьюк вспоминает первые матчи предыдущих попыток нашей сборной попасть на ЧМ

  • 24.03.2021 11:18
  • 1362 просмотра
  • 2 комментария
Как сборная Украины начинала отборы на чемпионаты мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Англия - Украина, 11 сентября 2012 года

24 марта 2021 года сборная Украины откроет для себя очередной, уже седьмой квалификационный отбор на чемпионаты мира, матчем со сборной Франции. Соперник (на минутку - действующий чемпион мира) явно не самый приятный - прошлогодние 7:1 долго будут вспоминаться. Но тем ценнее будут возможные набранные очки. Как говорится, лиха беда начало, поэтому успех в противостоянии с «ле бле» может стать неплохим фундаментом для дальнейшего успешного прохождения отбора. Предлагаем вспомнить, как начинала сборная Украины свои предыдущие квалификации на чемпионаты мира.

ЧМ-1998

На отбор к чемпионату мира 1994 года наша сборная допущена не была, поэтому это была первая попытка выйти на Мундиаль. В нашу группу попали Германия, Португалия, Армения, Северная Ирландия и Албания.

Первый в истории матч нашей сборной в отборе к ЧМ состоялся 31 августа 1996 против сборной Северной Ирландии в Белфасте. Атмосфера перед матчем была напряженная - основу сборной составляли киевские динамовцы, а у них как раз закончились неудачные матчи в Лиге чемпионов против Рапида. Йожеф Сабо публично критиковал своих игроков, досталось и журналистам, которые в ответ распространили слухи, что Сабо покинет сборную и тренером станет Леонид Буряк.

Соперник, сборная Северной Ирландии, звезд с неба не хватал, но был крепким середняком, который, чтобы обыграть, нужно было поднапрячься. Это показала и сама игра - моменты создавали хозяева, но гости огрызались. И все же североирландцы были гораздо ближе к голу, чем мы. Но... Не ищите логики в футболе - 86 минута, удар головой Реброва - и 0:1.

В итоге Украина заняла второе место в группе после Германии и вышла в плей-офф квалификации. Там по сумме двух матчей уступила хорватам и на этом закончила свой первый отбор на ЧМ.

ЧМ-2002

Жребий дал нам в соперники Норвегию, Польшу, Уэльс, снова Армению и Беларусь. По именам команды выглядели легче, чем в предыдущем отборе, поэтому были все шансы рассчитывать на первое место в группе и прямой выход на чемпионат мира. Болельщики со стажем помнят слоган «Наша мета - 2002!». Тем более, начинали отбор 2 сентября 2000 года дома в Киеве с командой из третьей корзины - сборной Польши.

Перед игрой все болельщики были уверены в успехе сборной Украины. Над поляками посмеивались - своих игроков нет, потому что чего же иначе натурализовали нигерийца Олисадебе?

После игры весь юмор исчез моментально. Олисадебе забил в самом начале игры, Шевченко быстро ответил (вообще, тот отбор можно было назвать его именем - из 13 голов нашей сборной Андрей Николаевич забил 9), но в середине тайма тот же новоиспеченный поляк забил снова. Во втором тайме поляки забили еще раз. 1:3 - смеется тот, кто смеется последним...

В итоге украинцы вырвали второе место в группе (после Польши) и снова вышли в плей-офф квалификации. Там их ждала Германия, и чуда не произошло - 1:1, 4: 1, и ЧМ-2002 так и остался воспоминанием о нашей цели.

ЧМ-2006

В соперники попали сборные Турции, Дании, Греции, Грузии, Албании и Казахстана. Группа была достаточно именитая - бронзовые призеры предыдущего чемпионата мира, действующие чемпионы Европы, крепкая Дания... С последними и начинали отбор - выезд 4 сентября 2004 года в Копенгагене.

Игра начиналась провально - уже на 9 минуте пропустили гол от датчанина Йоргенсена. Он, казалось, настолько выбил из колеи нашу сборную, что в первом тайме мы имели только один момент - Гусев пробил мимо. И все. В отличие от хозяев, которые чудом не увеличили свое преимущество в счете.

В перерыве Олег Блохин подобрал правильные слова и мы увидели на поле совершенно другую сборную. Появились моменты, и на 55 минуте Андрей Гусин сравнял счет. После этого стало очевидно, что очки мы наберем, но сколько - будет видно. Счет не изменился, первый набранный турнирный балл был в кармане.

Далее были сначала медленные наборы очков, но без поражений. Но окончательно стало ясно, что Украина, скорее всего, выйдет на чемпионат мира, после разгрома турок в Стамбуле. Так и произошло - первое место никуда от нас не делось, мы сенсационно вышли на ЧМ, где не менее сенсационно попали в восьмерку лучших. Обыграв при этом швейцарцев, чтобы их...

ЧМ-2010

На этот раз бороться за выход на чемпионат мира пришлось с англичанами, белорусами, хорватами, андоррцами и казахами. Начинали 6 сентября 2008 года с ближайшими соседями.

Игра получилась довольно нервная. Не из-за силы соперника - Глеб и компания были крепкой командой, но ничего особенного не показывали. Перед игрой была уверенность, что три очка будут заработаны. Поэтому, когда во время игры не получалось забить, а время шло, градус напряжения постоянно увеличивался. Команда немца Штанге уверенно оборонялась, и казалось, что это фиаско - «сухой» ничьей не избежать. Помог Андрей Шевченко - выход на замену за 15 минут до конца основного времени, пенальти на последней добавленной минуте, удар, гол. финальный свисток. Со скрипом, но обязательные три очка были набраны.

В ответном матче белорусы таки подсунули свинью - сыграли с нами вничью, и для выхода в плей-офф пришлось лезть из кожи, чтобы обыграть Англию. Команда Михайличенко сенсационно это сделала и заняла второе место в группе. И вышла на Грецию. А греки с командами, которые играют от обороны, умеют выжимать свое - ЧМ остался без нас.

ЧМ-2014

Очередной раз бороться за попадание на Мундиаль пришлось со старыми знакомыми из Англии и Польши, а также с Черногорией, Молдовой и Сан-Марино. Начинали отбор с британцами, 11 сентября 2012 года  в Лондоне.

Перед игрой была чуйка, что очки наберем - во-первых, уже есть опыт победы над англичанами, во-вторых, нужно было отдавать долг за Евро-2012 и (не)гол Девича.

И первый тайм эти ожидания подтвердил. Игра на равных с именитым соперником, голевые моменты - и гол. Евгений Коноплянка выполнил шедевр - удары с 25 метров в девятку не берутся. Англичане могли отыграться, но у нас же фартовый тренер. Поэтому Клеверли бил как не в Пятова, то в штангу.

Во втором тайме Англия ожидаемо добавила, а болельщики откровенно начали смотреть на секундомеры - сколько там еще до конца. Гол назревал-назревал, и назрел. Хачериди сыграл рукой в своей штрафной, а Лэмпард был точен - 1:1. Как сказал после игры Олег Блохин, хотелось бы, конечно, победы, но кто перед самым матчем был бы против ничьей?

Далее был демарш Блохина в Динамо, муки без тренера с молдаванами и черногорцами и ренессанс с Фоменко. Этого всего хватило опять же для второго места в группе. В плей-офф - грозная Франция. Неожиданная, но заслуженная победа дома 2:0 и такая же неожиданное, но тоже заслуженное выездное поражение 0:3. В Бразилию мы не поехали...

ЧМ-2018

На крайний чемпионат мира конкурентами в отборе стали Исландия, Хорватия, Турция, Финляндия и Косово. Начинали с сенсацией последнего Евро - сборной Исландии.

5 сентября 2016 года на пустом Олимпийском в Киеве исландцы быстро забили команде тренера-дебютанта Андрея Шевченко - уже на 5 минуте Финбогассон воспользовался ошибками защиты и со второй попытки пробил Пятова. Но наши быстро оправились и начали бомбардировки ворот соперника - и если первый дальний удар Ракицкого дивидендов не принес, то после второго Ярмоленко удачно сыграл на добивании и сравнял счет. 1: , и еще целый второй тайм.

Во втором тайме игра успокоилась. Украина пыталась играть первым номером, исландцы старались выбегать в контратаки. И, казалось бы, такая тактика принесла успех - Бутко заработал пенальти, который взялся исполнять Коноплянка. Перед самым ударом были слышны крики болельщика возле стадиона в мегафон, и, видимо, это и помешало Евгению попасть на несколько сантиметров правее - штанга. 1:1 осталось, надо было набирать очки в других матчах.

Возможно, именно этих турнирных баллов и не хватило, чтобы попасть хотя бы в плей-офф. А может, и нет - на фоне политической ситуации постоянными были разговоры вроде «и даже если выйдем, в Россию не поедем». Как бы было, неизвестно, но наша сборная освободила чиновников от головной боли и мук выбора, заняв в группе третье место.

Андрей Шевченко сохранил свое место и, как показало время, это было правильное решение. Квалификация Евро-2020 была успешно преодолена. Теперь новая - на чемпионат мира, которая из-за коронавируса начнется не привычно в сентябре, а сейчас. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Сергей РИПЬЮК

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    coba777
    online
      coba777, 24.03.2021 11:52
    0
    Дякую. Цікаво було прочитати.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:45
    0
    Гол Реброва в августе 1996 Сев. Ирландии это было что то!!!
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 24.03.2021 11:52
    0
    Дякую. Цікаво було прочитати.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:45
    0
    Гол Реброва в августе 1996 Сев. Ирландии это было что то!!!
    Ссылка
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