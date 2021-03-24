Как сборная Украины начинала отборы на чемпионаты мира

24 марта 2021 года сборная Украины откроет для себя очередной, уже седьмой квалификационный отбор на чемпионаты мира, матчем со сборной Франции. Соперник (на минутку - действующий чемпион мира) явно не самый приятный - прошлогодние 7:1 долго будут вспоминаться. Но тем ценнее будут возможные набранные очки. Как говорится, лиха беда начало, поэтому успех в противостоянии с «ле бле» может стать неплохим фундаментом для дальнейшего успешного прохождения отбора. Предлагаем вспомнить, как начинала сборная Украины свои предыдущие квалификации на чемпионаты мира.

ЧМ-1998

На отбор к чемпионату мира 1994 года наша сборная допущена не была, поэтому это была первая попытка выйти на Мундиаль. В нашу группу попали Германия, Португалия, Армения, Северная Ирландия и Албания.

Первый в истории матч нашей сборной в отборе к ЧМ состоялся 31 августа 1996 против сборной Северной Ирландии в Белфасте. Атмосфера перед матчем была напряженная - основу сборной составляли киевские динамовцы, а у них как раз закончились неудачные матчи в Лиге чемпионов против Рапида. Йожеф Сабо публично критиковал своих игроков, досталось и журналистам, которые в ответ распространили слухи, что Сабо покинет сборную и тренером станет Леонид Буряк.

Соперник, сборная Северной Ирландии, звезд с неба не хватал, но был крепким середняком, который, чтобы обыграть, нужно было поднапрячься. Это показала и сама игра - моменты создавали хозяева, но гости огрызались. И все же североирландцы были гораздо ближе к голу, чем мы. Но... Не ищите логики в футболе - 86 минута, удар головой Реброва - и 0:1.

В итоге Украина заняла второе место в группе после Германии и вышла в плей-офф квалификации. Там по сумме двух матчей уступила хорватам и на этом закончила свой первый отбор на ЧМ.

ЧМ-2002

Жребий дал нам в соперники Норвегию, Польшу, Уэльс, снова Армению и Беларусь. По именам команды выглядели легче, чем в предыдущем отборе, поэтому были все шансы рассчитывать на первое место в группе и прямой выход на чемпионат мира. Болельщики со стажем помнят слоган «Наша мета - 2002!». Тем более, начинали отбор 2 сентября 2000 года дома в Киеве с командой из третьей корзины - сборной Польши.

Перед игрой все болельщики были уверены в успехе сборной Украины. Над поляками посмеивались - своих игроков нет, потому что чего же иначе натурализовали нигерийца Олисадебе?

После игры весь юмор исчез моментально. Олисадебе забил в самом начале игры, Шевченко быстро ответил (вообще, тот отбор можно было назвать его именем - из 13 голов нашей сборной Андрей Николаевич забил 9), но в середине тайма тот же новоиспеченный поляк забил снова. Во втором тайме поляки забили еще раз. 1:3 - смеется тот, кто смеется последним...

В итоге украинцы вырвали второе место в группе (после Польши) и снова вышли в плей-офф квалификации. Там их ждала Германия, и чуда не произошло - 1:1, 4: 1, и ЧМ-2002 так и остался воспоминанием о нашей цели.

ЧМ-2006

В соперники попали сборные Турции, Дании, Греции, Грузии, Албании и Казахстана. Группа была достаточно именитая - бронзовые призеры предыдущего чемпионата мира, действующие чемпионы Европы, крепкая Дания... С последними и начинали отбор - выезд 4 сентября 2004 года в Копенгагене.

Игра начиналась провально - уже на 9 минуте пропустили гол от датчанина Йоргенсена. Он, казалось, настолько выбил из колеи нашу сборную, что в первом тайме мы имели только один момент - Гусев пробил мимо. И все. В отличие от хозяев, которые чудом не увеличили свое преимущество в счете.

В перерыве Олег Блохин подобрал правильные слова и мы увидели на поле совершенно другую сборную. Появились моменты, и на 55 минуте Андрей Гусин сравнял счет. После этого стало очевидно, что очки мы наберем, но сколько - будет видно. Счет не изменился, первый набранный турнирный балл был в кармане.

Далее были сначала медленные наборы очков, но без поражений. Но окончательно стало ясно, что Украина, скорее всего, выйдет на чемпионат мира, после разгрома турок в Стамбуле. Так и произошло - первое место никуда от нас не делось, мы сенсационно вышли на ЧМ, где не менее сенсационно попали в восьмерку лучших. Обыграв при этом швейцарцев, чтобы их...

ЧМ-2010

На этот раз бороться за выход на чемпионат мира пришлось с англичанами, белорусами, хорватами, андоррцами и казахами. Начинали 6 сентября 2008 года с ближайшими соседями.

Игра получилась довольно нервная. Не из-за силы соперника - Глеб и компания были крепкой командой, но ничего особенного не показывали. Перед игрой была уверенность, что три очка будут заработаны. Поэтому, когда во время игры не получалось забить, а время шло, градус напряжения постоянно увеличивался. Команда немца Штанге уверенно оборонялась, и казалось, что это фиаско - «сухой» ничьей не избежать. Помог Андрей Шевченко - выход на замену за 15 минут до конца основного времени, пенальти на последней добавленной минуте, удар, гол. финальный свисток. Со скрипом, но обязательные три очка были набраны.

В ответном матче белорусы таки подсунули свинью - сыграли с нами вничью, и для выхода в плей-офф пришлось лезть из кожи, чтобы обыграть Англию. Команда Михайличенко сенсационно это сделала и заняла второе место в группе. И вышла на Грецию. А греки с командами, которые играют от обороны, умеют выжимать свое - ЧМ остался без нас.

ЧМ-2014

Очередной раз бороться за попадание на Мундиаль пришлось со старыми знакомыми из Англии и Польши, а также с Черногорией, Молдовой и Сан-Марино. Начинали отбор с британцами, 11 сентября 2012 года в Лондоне.

Перед игрой была чуйка, что очки наберем - во-первых, уже есть опыт победы над англичанами, во-вторых, нужно было отдавать долг за Евро-2012 и (не)гол Девича.

И первый тайм эти ожидания подтвердил. Игра на равных с именитым соперником, голевые моменты - и гол. Евгений Коноплянка выполнил шедевр - удары с 25 метров в девятку не берутся. Англичане могли отыграться, но у нас же фартовый тренер. Поэтому Клеверли бил как не в Пятова, то в штангу.

Во втором тайме Англия ожидаемо добавила, а болельщики откровенно начали смотреть на секундомеры - сколько там еще до конца. Гол назревал-назревал, и назрел. Хачериди сыграл рукой в своей штрафной, а Лэмпард был точен - 1:1. Как сказал после игры Олег Блохин, хотелось бы, конечно, победы, но кто перед самым матчем был бы против ничьей?

Далее был демарш Блохина в Динамо, муки без тренера с молдаванами и черногорцами и ренессанс с Фоменко. Этого всего хватило опять же для второго места в группе. В плей-офф - грозная Франция. Неожиданная, но заслуженная победа дома 2:0 и такая же неожиданное, но тоже заслуженное выездное поражение 0:3. В Бразилию мы не поехали...

ЧМ-2018

На крайний чемпионат мира конкурентами в отборе стали Исландия, Хорватия, Турция, Финляндия и Косово. Начинали с сенсацией последнего Евро - сборной Исландии.

5 сентября 2016 года на пустом Олимпийском в Киеве исландцы быстро забили команде тренера-дебютанта Андрея Шевченко - уже на 5 минуте Финбогассон воспользовался ошибками защиты и со второй попытки пробил Пятова. Но наши быстро оправились и начали бомбардировки ворот соперника - и если первый дальний удар Ракицкого дивидендов не принес, то после второго Ярмоленко удачно сыграл на добивании и сравнял счет. 1: , и еще целый второй тайм.

Во втором тайме игра успокоилась. Украина пыталась играть первым номером, исландцы старались выбегать в контратаки. И, казалось бы, такая тактика принесла успех - Бутко заработал пенальти, который взялся исполнять Коноплянка. Перед самым ударом были слышны крики болельщика возле стадиона в мегафон, и, видимо, это и помешало Евгению попасть на несколько сантиметров правее - штанга. 1:1 осталось, надо было набирать очки в других матчах.

Возможно, именно этих турнирных баллов и не хватило, чтобы попасть хотя бы в плей-офф. А может, и нет - на фоне политической ситуации постоянными были разговоры вроде «и даже если выйдем, в Россию не поедем». Как бы было, неизвестно, но наша сборная освободила чиновников от головной боли и мук выбора, заняв в группе третье место.

Андрей Шевченко сохранил свое место и, как показало время, это было правильное решение. Квалификация Евро-2020 была успешно преодолена. Теперь новая - на чемпионат мира, которая из-за коронавируса начнется не привычно в сентябре, а сейчас. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Сергей РИПЬЮК