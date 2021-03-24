Алексей БЕЛИК: «В матче с Ингульцом у Александрии не получилось ничего»

Специалист – о поражении команды Владимира Шарана в кропивницком дерби

  • 24.03.2021 11:00
  • 91 просмотр
  • 0 комментариев
Алексей БЕЛИК: «В матче с Ингульцом у Александрии не получилось ничего»
© Футбол 1/2/3

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу «Ингульца» над «Александрией» (1:0) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

«Для анализа матч тяжелый, потому что всегда хочется разбирать футбольные моменты, красивые атаки, голы - а здесь весь матч проходил в борьбе. Мы отмечали, что скорее всего так и будет. Мне кажется, Ингулец понял, что если они поднимутся на уровень ведения борьбы Александрии, то смогут добиться положительного результата. Так оно и произошло. Я Александрию хвалил, потому что команда в первых турах чемпионата играла не только в силовой футбол, но и пыталась разыгрывать мяч.

Но сегодня как раз один из худших матчей по качеству игры - не получилось ничего. В некоторых моментах, где можно было сыграть по-другому, подготовить тот же навес, которым часто пользовалась Александрия, было видно, что не готовы игроки в штрафной, не готов игрок на забегании, а передача уже идет. А в тех ситуациях, где нужно было сыграть попроще - пытались разыгрывать. Поэтому мне кажется, что сегодня у Александрии игра не получилась, а в плане борьбы Ингулец был сегодня лучше, поэтому закономерно победил», - сказал Белик.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности