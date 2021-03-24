Алексей БЕЛИК: «В матче с Ингульцом у Александрии не получилось ничего»

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу «Ингульца» над «Александрией» (1:0) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

«Для анализа матч тяжелый, потому что всегда хочется разбирать футбольные моменты, красивые атаки, голы - а здесь весь матч проходил в борьбе. Мы отмечали, что скорее всего так и будет. Мне кажется, Ингулец понял, что если они поднимутся на уровень ведения борьбы Александрии, то смогут добиться положительного результата. Так оно и произошло. Я Александрию хвалил, потому что команда в первых турах чемпионата играла не только в силовой футбол, но и пыталась разыгрывать мяч.

Но сегодня как раз один из худших матчей по качеству игры - не получилось ничего. В некоторых моментах, где можно было сыграть по-другому, подготовить тот же навес, которым часто пользовалась Александрия, было видно, что не готовы игроки в штрафной, не готов игрок на забегании, а передача уже идет. А в тех ситуациях, где нужно было сыграть попроще - пытались разыгрывать. Поэтому мне кажется, что сегодня у Александрии игра не получилась, а в плане борьбы Ингулец был сегодня лучше, поэтому закономерно победил», - сказал Белик.