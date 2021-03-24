В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
В прямом эфире поединок Франция - Украина покажет телеканал «Украина» и видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
Ну конечно - телеканал «Украина»
В цифре Т2 и канал №2.
У кого нет телевизора, тот пусть бабушку с дедушкой проведает.)
А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
Ну конечно - телеканал «Украина»
В цифре Т2 и канал №2.
У кого нет телевизора, тот пусть бабушку с дедушкой проведает.)
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