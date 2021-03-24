Где смотреть онлайн матч квалификации ЧМ-2022 Франция – Украина

Поединок состоится в среду, 24 марта

  • 24.03.2021 10:52
  • 1704 просмотра
  • 4 комментария
Где смотреть онлайн матч квалификации ЧМ-2022 Франция – Украина
© УАФ

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
 
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
 
В прямом эфире поединок Франция - Украина покажет телеканал «Украина» и видеосервис MEGOGO.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    gvs58
      gvs58, 24.03.2021 11:30
    0
    Bismuth, 24.03.2021 11:12
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
    Я читаю все! Але, згоден, потрібно було виділити текст. Вже швидко виправили. Там в останньому рядку було "Греція.. і ще хтось".
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:12
    0
    gvs58, 24.03.2021 11:05
    Завжди потрібно перевіряти, що написав (ли). А то... приходиться сумніватися в професіоналізмі.
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:10
    0
    Где смотреть?
    Ну конечно - телеканал «Украина»
    В цифре Т2 и канал №2.
    У кого нет телевизора, тот пусть бабушку с дедушкой проведает.)
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.03.2021 11:05
    0
    Завжди потрібно перевіряти, що написав (ли). А то... приходиться сумніватися в професіоналізмі.
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.03.2021 11:30
    0
    Bismuth, 24.03.2021 11:12
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
    Я читаю все! Але, згоден, потрібно було виділити текст. Вже швидко виправили. Там в останньому рядку було "Греція.. і ще хтось".
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:12
    0
    gvs58, 24.03.2021 11:05
    Завжди потрібно перевіряти, що написав (ли). А то... приходиться сумніватися в професіоналізмі.
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    А то приходится сомневаться, всё ли ты читаешь.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:10
    0
    Где смотреть?
    Ну конечно - телеканал «Украина»
    В цифре Т2 и канал №2.
    У кого нет телевизора, тот пусть бабушку с дедушкой проведает.)
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.03.2021 11:05
    0
    Завжди потрібно перевіряти, що написав (ли). А то... приходиться сумніватися в професіоналізмі.
    Ссылка
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