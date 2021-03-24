В четверг, 25 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Испании примет национальную команду Греции.
Матч пройдет в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Испания – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
В прямом эфире поединок Испания – Греция покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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