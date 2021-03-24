Без Ярмоленко и Лунина. Известна заявка Украины на матч с Францией

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
Заявка сборной Украины на матч с Францией:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»),
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).
Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).
Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).
Отметим, что из тех футболистов, которые сейчас находятся во Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин.
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко/Соболь - Сидорчук, Зінченко - Марлос (саме слабке місце, однак кого ще сюди можна поставити...??? хіба що Правим захисником Коноплю випускати, а Караваєва в півзахист...), Зубков - Малиновський, Яремчук.
І вилетіти з півфіналукубку команді з першої ліги з пі Волочиська..
За Львів не говорю, бо команда з вишки, нічого страшного що вона останнє місце в турнірці займала, то таке..
І вилетіти з півфіналукубку команді з першої ліги з пі Волочиська..
За Львів не говорю, бо команда з вишки, нічого страшного що вона останнє місце в турнірці займала, то таке..
К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
Краваев,Матвиенко,Микола,Соболь. Малина,ЗинаЗубков(Коваленко),
Марлос ,Коноплянка ,
Яремчукк отличный был бы состав и будет ничейка
К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
Мыкола и Коля - ну тут уже 2 явно не на своей позиции ... Многовато как по мне.
Соболь - 100% заслужил. Возможно, к слову, есть смысл при замене его выпустить и левым пз... Всё будет уже решаться по игре и будем ли мы минуте к 60-й гореть 2:0 )))
Трубин Соболь Конопля Матвиенко Кривцов
Коноплянка Коваленко Марлос Зинченко Малиновский Мораес.
Оргазм каналов футбол услышат даже пингвины в Антарктиде
Ты либо врубай остатки мозга и общайся с людьми вежливо, или копи минусы и геморрой от часов за компом создавая новые аккунты...
К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
Шева чётко дал понять: играют те кто подходят по схеме и имеют норм кол-во игровой практики. Тут уже будет чёткое соперничество между Бущаном и Трубиным. К сожалени, Лунин ну максимально не на виду, а Пятов это ветеран, и , пожалуй, только это и есть залог того что он в составе. Так что с уважением всё хорошо.
Что касается вратаря - не вижу смысла спорить, шансы равны. У Пятова всегда было + то что он "знаком" с защитниками Шахтёра. Но после ФК Львов - утверждать это о Трубине было бы некорректно.
Удачи нашим ребятам, верю в ничью.
P.S
Дебилы, остаивающие в рамках сборной интересы конкретного клуба всегда дебилы.
К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко/Соболь - Сидорчук, Зінченко - Марлос (саме слабке місце, однак кого ще сюди можна поставити...??? хіба що Правим захисником Коноплю випускати, а Караваєва в півзахист...), Зубков - Малиновський, Яремчук.
І вилетіти з півфіналукубку команді з першої ліги з пі Волочиська..
За Львів не говорю, бо команда з вишки, нічого страшного що вона останнє місце в турнірці займала, то таке..
Мыкола и Коля - ну тут уже 2 явно не на своей позиции ... Многовато как по мне.
Соболь - 100% заслужил. Возможно, к слову, есть смысл при замене его выпустить и левым пз... Всё будет уже решаться по игре и будем ли мы минуте к 60-й гореть 2:0 )))
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