Без Ярмоленко и Лунина. Известна заявка Украины на матч с Францией

Также сегодня на поле мы точно не увидим Шепелева, Тимчика и Ризныка

  • 24.03.2021 10:36
  • 8465 просмотров
  • 44 комментария
Без Ярмоленко и Лунина. Известна заявка Украины на матч с Францией
© УАФ

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
 
Заявка сборной Украины на матч с Францией:
 
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), 
 
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).
 
Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).
 
Отметим, что из тех футболистов, которые сейчас находятся во Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин.

Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(18 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 12:06
    0
    Тарас Чубак, 24.03.2021 12:03
    Та ну, он в Динамо играет опорника единственного много лет, хотя действительно мне он в этой роли не так нравится чем когда играет немного выше. Но Коваленко то вообще не опорник и тонус все же тоже важно . А вот на счёт формы Вити я с Вами не соглашусь, ему возможностей в сборной давалось очень много но он никогда особо себя не проявлял
    Ну так это ж разрыв ожиданий. Мы ж от него ждём голов и креатива, а тут надо будет черновую работу выполнять. А в ней он вроде как неплох. Зинченко же у нас безальтернативный моторчик, креативщик/распасовщик. Хотя если брать клуб то чистый левый защитник ) Но наши ожидания отличаются от Гвардиолы )
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 12:05
    0
    Головне, щоб Шева знову не придумав в 5 захисників грати - ну не вміють вони це робити - шарахаються по полю і не знають куди бігти, яку зону закривати. Захист сьогодні буде "пахати" на повну і без допомоги півзахичників - буде піпець. Тому дуже добре, що Зінченко в МС грає захисника (доведеться згадати усе чому навчився у Гвардіоли). Дуже бентежить позиція опорника. Сидорчук - гравець настрою - може видати сильний матч, а може отримати червону вже в першому таймі. Лівим півзахисником зі старту слід випускати чіпкого Зубкова, оскільки він після травми і не зрозуміло як увійде у гру (щоб була можливість поміняти в разі чогось. Причому, як тут хтось вірно написав, міняти на Соболя (або на лівого захисника зі зміщенням Соболя в півзахист, якщо Едуард вийде зі старту), але ні в якому разі не випускати Коноплянку, адже тоді ми фактично віддамо свій лівий фланг на поталу французьким стерв'ятникам). Також ні в якому разі не можна випускати Кривцова - точно або гол, або 11-метровий "привезе". Він дуже повільний і банально його просто підловлять швидкі французи!
    Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко/Соболь - Сидорчук, Зінченко - Марлос (саме слабке місце, однак кого ще сюди можна поставити...??? хіба що Правим захисником Коноплю випускати, а Караваєва в півзахист...), Зубков - Малиновський, Яремчук.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.03.2021 12:03
    +1
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:55
    Ну Сидор как по мне уже давно не чистый опорник а больше с уклоном на атаку. А тут же мы же чемпионов мира боимся же ) Так что хотелось бы понадёжнее. А Витя всегда был в форме, не зависимо от частоты появлений. Ну хотя может и так как Вы написали будет. А Макаренко в треугольнике всё-равно будет ниже, так что тут почти совпадает )
    Та ну, он в Динамо играет опорника единственного много лет, хотя действительно мне он в этой роли не так нравится чем когда играет немного выше. Но Коваленко то вообще не опорник и тонус все же тоже важно . А вот на счёт формы Вити я с Вами не соглашусь, ему возможностей в сборной давалось очень много но он никогда особо себя не проявлял
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 12:01
    -1
    AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 11:53
    Краще в товарняку французам влетіти 7-1 там можна витримати цей удар, ніж офіційно влетіти німцям 10-0
    І вилетіти з півфіналукубку команді з першої ліги з пі Волочиська..
    За Львів не говорю, бо команда з вишки, нічого страшного що вона останнє місце в турнірці займала, то таке..
    Стёпка почему ты дятел такой ,клуб тут причем и приплюсовать два матча только лох как может сборная и даа дятла 7-1 бущан и подзабарный там плужили,больше страна такого позора не переживет,надеюсь Шева выводы сделал так что глотай молча Стёпа
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:55
    0
    Тарас Чубак, 24.03.2021 11:50
    Ну якщо для другого опорника то вже краще Сидорчук, а не Коваленко бо по-перше другий без ігрової практики, а Сидор і у тонусі + опорник по факту. Але краще трикутники Шапаренко Макаренко Зінченко, а Малину на фланг
    Ну Сидор как по мне уже давно не чистый опорник а больше с уклоном на атаку. А тут же мы же чемпионов мира боимся же ) Так что хотелось бы понадёжнее. А Витя всегда был в форме, не зависимо от частоты появлений. Ну хотя может и так как Вы написали будет. А Макаренко в треугольнике всё-равно будет ниже, так что тут почти совпадает )
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 11:53
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:45
    Да бущан и забарный как то вытянули уже 7-1,страна такого позора больше не переживет ,,Ну а там посмотрим Шева сделал выводы и какие
    Краще в товарняку французам влетіти 7-1 там можна витримати цей удар, ніж офіційно влетіти німцям 10-0
    І вилетіти з півфіналукубку команді з першої ліги з пі Волочиська..
    За Львів не говорю, бо команда з вишки, нічого страшного що вона останнє місце в турнірці займала, то таке..
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 11:51
    -2
    AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 11:49
    Те що тебе оточують одні п.дри не говорить про те що всі такі, короче Максиміліана з 777 кілометру веди себе чемно дивись і люди не будуть посилати тебе туди звідки ти не можеш вже давненько злізти
    Стёпка привет ,ты что снова унижаться приполз тупой бот
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.03.2021 11:50
    +1
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:26
    Ну хотелось бы: Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный,Караваев - Малина, Коваленко, Макаренко, Шапаренко,Зинченко , Яремчук.
    К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
    Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
    Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
    Ну якщо для другого опорника то вже краще Сидорчук, а не Коваленко бо по-перше другий без ігрової практики, а Сидор і у тонусі + опорник по факту. Але краще трикутники Шапаренко Макаренко Зінченко, а Малину на фланг
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 11:49
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:37
    я тут хоть на Ооооообанском буду писать ,а тебе наверное надо было три вышки закончить что бы тут писать без ошибок п.др тупой
    Те що тебе оточують одні п.дри не говорить про те що всі такі, короче Максиміліана з 777 кілометру веди себе чемно дивись і люди не будуть посилати тебе туди звідки ти не можеш вже давненько злізти
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 11:47
    -4
    Кто против дерьнамовцев ставим минус
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 11:47
    +1
    alefteev77, 24.03.2021 10:59
    Удивительно, как быстро наши люди забыли подвиги Пятова в сборной Украины...
    А пам'ятаєш подвиги Шовковського в збірній України - то може давай СаШо в рамку ставити? А що подвигів то значно більше...
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 11:47
    +2
    А кротов все поносит, ну, какой капитан такие и болелы
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 11:45
    -4
    gadgetovnet. com, 24.03.2021 11:41
    Почему Буяльского нету в заявке? Он может матч вытащить((((
    Да бущан и забарный как то вытянули уже 7-1,страна такого позора больше не переживет ,,Ну а там посмотрим Шева сделал выводы и какие
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 11:43
    -3
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:26
    Ну хотелось бы: Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный,Караваев - Малина, Коваленко, Макаренко, Шапаренко,Зинченко , Яремчук.
    К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
    Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
    Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
    Дерьнамовцам stop
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 11:43
    -5
    Trasher311987, 24.03.2021 11:13
    Согласен чем меньше тем лучше для Динамо.
    Дерьнамовцам stop
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 11:42
    -4
    gadgetovnet. com, 24.03.2021 11:41
    Почему Буяльского нету в заявке? Он может матч вытащить((((
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 11:42
    -5
    MaҜs7777, 24.03.2021 10:42
    Трубин,
    Краваев,Матвиенко,Микола,Соболь. Малина,ЗинаЗубков(Коваленко),
    Марлос ,Коноплянка ,
    Яремчукк отличный был бы состав и будет ничейка
    Дерьнамовцам stop
    Ссылка
    gadgetovnet. com
    online
      gadgetovnet. com, 24.03.2021 11:41
    +1
    Почему Буяльского нету в заявке? Он может матч вытащить((((
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 11:41
    -4
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:26
    Ну хотелось бы: Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный,Караваев - Малина, Коваленко, Макаренко, Шапаренко,Зинченко , Яремчук.
    К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
    Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
    Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
    Дерьнамовцам STOP
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:38
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:33
    думаю Шапаренко ,и забарного точно не будет ,насчёт вратаря там не ясность Шева может и пятова всунуть ,,,ну в центре защиты было и миколу с Матвиенко ,а на фланги караваева и соболя он очень силен сейчас в брюге, ,,,да если Зубков в форме то он там травму получал недели две назад и его можно было ,,ну а там как главный тренер решит ,мы же просто предполагаем
    Зубков хорош, но после травмы же. У него главный козырь - цепкость. А это физуха, опять же после травмы.
    Мыкола и Коля - ну тут уже 2 явно не на своей позиции ... Многовато как по мне.
    Соболь - 100% заслужил. Возможно, к слову, есть смысл при замене его выпустить и левым пз... Всё будет уже решаться по игре и будем ли мы минуте к 60-й гореть 2:0 )))
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.03.2021 11:12
    +7
    Шева давай состав такой
    Трубин Соболь Конопля Матвиенко Кривцов
    Коноплянка Коваленко Марлос Зинченко Малиновский Мораес.
    Оргазм каналов футбол услышат даже пингвины в Антарктиде
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    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 24.03.2021 11:18
    +5
    Интересно, что тут делает Коноплянка? Лучше бы Буяльского до вызвали. Он сейчас на ходу, а Жека вообще уже не тащит даже в мертвом по нынешним временам Шахтере.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:28
    +4
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:15
    Посмотришь состав за час до матча а потом вякай,Шева сам решит кто лучший он больше всех знает кто и что в данный момент ,и кого он бы не поставил это его решение и ему отвечать за результат ,,а мы здесь просто предпологаем
    А по поводу "вякать" - ещё мне защекан мультиниковый замечаний не делал...
    Ты либо врубай остатки мозга и общайся с людьми вежливо, или копи минусы и геморрой от часов за компом создавая новые аккунты...
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    Pixelman
      Pixelman, 24.03.2021 11:28
    +4
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:15
    Посмотришь состав за час до матча а потом вякай,Шева сам решит кто лучший он больше всех знает кто и что в данный момент ,и кого он бы не поставил это его решение и ему отвечать за результат ,,а мы здесь просто предпологаем
    ПредполОгатель хренов!) Ты хоть классов 5 окончил? Думаю вряд ли, мозгов хватило только выучить "динамо кипр, шубы, совы, колос с села, шпрот... Жалкое существо!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 11:47
    +2
    А кротов все поносит, ну, какой капитан такие и болелы
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:26
    +2
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:15
    Посмотришь состав за час до матча а потом вякай,Шева сам решит кто лучший он больше всех знает кто и что в данный момент ,и кого он бы не поставил это его решение и ему отвечать за результат ,,а мы здесь просто предпологаем
    Ну хотелось бы: Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный,Караваев - Малина, Коваленко, Макаренко, Шапаренко,Зинченко , Яремчук.
    К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
    Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
    Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:06
    +2
    alefteev77, 24.03.2021 10:59
    Удивительно, как быстро наши люди забыли подвиги Пятова в сборной Украины...
    Да никто ничего не забыл, просто не надо читать всякие тупорылые мысли тупорылых глоров.
    Шева чётко дал понять: играют те кто подходят по схеме и имеют норм кол-во игровой практики. Тут уже будет чёткое соперничество между Бущаном и Трубиным. К сожалени, Лунин ну максимально не на виду, а Пятов это ветеран, и , пожалуй, только это и есть залог того что он в составе. Так что с уважением всё хорошо.
    Что касается вратаря - не вижу смысла спорить, шансы равны. У Пятова всегда было + то что он "знаком" с защитниками Шахтёра. Но после ФК Львов - утверждать это о Трубине было бы некорректно.
    Удачи нашим ребятам, верю в ничью.
    P.S
    Дебилы, остаивающие в рамках сборной интересы конкретного клуба всегда дебилы.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.03.2021 12:03
    +1
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:55
    Ну Сидор как по мне уже давно не чистый опорник а больше с уклоном на атаку. А тут же мы же чемпионов мира боимся же ) Так что хотелось бы понадёжнее. А Витя всегда был в форме, не зависимо от частоты появлений. Ну хотя может и так как Вы написали будет. А Макаренко в треугольнике всё-равно будет ниже, так что тут почти совпадает )
    Та ну, он в Динамо играет опорника единственного много лет, хотя действительно мне он в этой роли не так нравится чем когда играет немного выше. Но Коваленко то вообще не опорник и тонус все же тоже важно . А вот на счёт формы Вити я с Вами не соглашусь, ему возможностей в сборной давалось очень много но он никогда особо себя не проявлял
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.03.2021 11:50
    +1
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:26
    Ну хотелось бы: Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный,Караваев - Малина, Коваленко, Макаренко, Шапаренко,Зинченко , Яремчук.
    К сожалению , нету норм центрального с опытом ( Кривцов вообще не катит). Забарный хорошо но иногда лажает. Будем надеяться на Колю. Он то конечно 100% ненавидит не фланг, зато надёжен.
    Главная потеря ( не зря ж Шахтёр в сраке) - Степаненко. Надо компенсировать, возможно даже двумя. Коваленко неплохо опорником и Макаренко. Шапаренко Мирча ещё не трансформировал + иногда ударчики есть издалека, ближе бы к нападению его.
    Глобально - плевать на 1:7. Хотелось бы увидеть сценарий при котором попытались играть в свою игру. А не тупо обосраться на первых минутах...
    Ну якщо для другого опорника то вже краще Сидорчук, а не Коваленко бо по-перше другий без ігрової практики, а Сидор і у тонусі + опорник по факту. Але краще трикутники Шапаренко Макаренко Зінченко, а Малину на фланг
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 11:49
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:37
    я тут хоть на Ооооообанском буду писать ,а тебе наверное надо было три вышки закончить что бы тут писать без ошибок п.др тупой
    Те що тебе оточують одні п.дри не говорить про те що всі такі, короче Максиміліана з 777 кілометру веди себе чемно дивись і люди не будуть посилати тебе туди звідки ти не можеш вже давненько злізти
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 11:47
    +1
    alefteev77, 24.03.2021 10:59
    Удивительно, как быстро наши люди забыли подвиги Пятова в сборной Украины...
    А пам'ятаєш подвиги Шовковського в збірній України - то може давай СаШо в рамку ставити? А що подвигів то значно більше...
    Ссылка
    gadgetovnet. com
    online
      gadgetovnet. com, 24.03.2021 11:41
    +1
    Почему Буяльского нету в заявке? Он может матч вытащить((((
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.03.2021 11:13
    +1
    pavelka, 24.03.2021 11:08
    Меньше дерьнамовцев в составе,лучше результат в матче
    Согласен чем меньше тем лучше для Динамо.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.03.2021 11:11
    +1
    alefteev77, 24.03.2021 10:59
    Удивительно, как быстро наши люди забыли подвиги Пятова в сборной Украины...
    Надо ставить идентичный состав тому что прошёл отбор к евро? Наиграют они такого ...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 12:06
    0
    Тарас Чубак, 24.03.2021 12:03
    Та ну, он в Динамо играет опорника единственного много лет, хотя действительно мне он в этой роли не так нравится чем когда играет немного выше. Но Коваленко то вообще не опорник и тонус все же тоже важно . А вот на счёт формы Вити я с Вами не соглашусь, ему возможностей в сборной давалось очень много но он никогда особо себя не проявлял
    Ну так это ж разрыв ожиданий. Мы ж от него ждём голов и креатива, а тут надо будет черновую работу выполнять. А в ней он вроде как неплох. Зинченко же у нас безальтернативный моторчик, креативщик/распасовщик. Хотя если брать клуб то чистый левый защитник ) Но наши ожидания отличаются от Гвардиолы )
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 12:05
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    Головне, щоб Шева знову не придумав в 5 захисників грати - ну не вміють вони це робити - шарахаються по полю і не знають куди бігти, яку зону закривати. Захист сьогодні буде "пахати" на повну і без допомоги півзахичників - буде піпець. Тому дуже добре, що Зінченко в МС грає захисника (доведеться згадати усе чому навчився у Гвардіоли). Дуже бентежить позиція опорника. Сидорчук - гравець настрою - може видати сильний матч, а може отримати червону вже в першому таймі. Лівим півзахисником зі старту слід випускати чіпкого Зубкова, оскільки він після травми і не зрозуміло як увійде у гру (щоб була можливість поміняти в разі чогось. Причому, як тут хтось вірно написав, міняти на Соболя (або на лівого захисника зі зміщенням Соболя в півзахист, якщо Едуард вийде зі старту), але ні в якому разі не випускати Коноплянку, адже тоді ми фактично віддамо свій лівий фланг на поталу французьким стерв'ятникам). Також ні в якому разі не можна випускати Кривцова - точно або гол, або 11-метровий "привезе". Він дуже повільний і банально його просто підловлять швидкі французи!
    Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко/Соболь - Сидорчук, Зінченко - Марлос (саме слабке місце, однак кого ще сюди можна поставити...??? хіба що Правим захисником Коноплю випускати, а Караваєва в півзахист...), Зубков - Малиновський, Яремчук.
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:55
    0
    Тарас Чубак, 24.03.2021 11:50
    Ну якщо для другого опорника то вже краще Сидорчук, а не Коваленко бо по-перше другий без ігрової практики, а Сидор і у тонусі + опорник по факту. Але краще трикутники Шапаренко Макаренко Зінченко, а Малину на фланг
    Ну Сидор как по мне уже давно не чистый опорник а больше с уклоном на атаку. А тут же мы же чемпионов мира боимся же ) Так что хотелось бы понадёжнее. А Витя всегда был в форме, не зависимо от частоты появлений. Ну хотя может и так как Вы написали будет. А Макаренко в треугольнике всё-равно будет ниже, так что тут почти совпадает )
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    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 11:53
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:45
    Да бущан и забарный как то вытянули уже 7-1,страна такого позора больше не переживет ,,Ну а там посмотрим Шева сделал выводы и какие
    Краще в товарняку французам влетіти 7-1 там можна витримати цей удар, ніж офіційно влетіти німцям 10-0
    І вилетіти з півфіналукубку команді з першої ліги з пі Волочиська..
    За Львів не говорю, бо команда з вишки, нічого страшного що вона останнє місце в турнірці займала, то таке..
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:38
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 11:33
    думаю Шапаренко ,и забарного точно не будет ,насчёт вратаря там не ясность Шева может и пятова всунуть ,,,ну в центре защиты было и миколу с Матвиенко ,а на фланги караваева и соболя он очень силен сейчас в брюге, ,,,да если Зубков в форме то он там травму получал недели две назад и его можно было ,,ну а там как главный тренер решит ,мы же просто предполагаем
    Зубков хорош, но после травмы же. У него главный козырь - цепкость. А это физуха, опять же после травмы.
    Мыкола и Коля - ну тут уже 2 явно не на своей позиции ... Многовато как по мне.
    Соболь - 100% заслужил. Возможно, к слову, есть смысл при замене его выпустить и левым пз... Всё будет уже решаться по игре и будем ли мы минуте к 60-й гореть 2:0 )))
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:32
    0
    Trasher311987, 24.03.2021 11:19
    Надеюсь будет мало Динамовцев в составе больше из шахтера и других клубов.
    Это совпадает с желанием Луческу.
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