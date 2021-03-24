Без Ярмоленко и Лунина. Известна заявка Украины на матч с Францией

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.



Заявка сборной Украины на матч с Францией:



Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»),



Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).



Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).



Отметим, что из тех футболистов, которые сейчас находятся во Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин.

Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022