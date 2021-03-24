КОВАЛЕЦ: «Ингулец и Александрия шли друг на друга, как таран на самолетах»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал победу «Ингульца» над «Александрией» (1:0) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

«Перед матчем мы прогнозировали, что будет борьба. Игра это показала. Был такой момент - игроки Александрии и Ингульца шли друг на друга, как таран на самолетах, но александриец не пошел в стык, а игрок Ингульца этот мяч вырвал, после чего пошла атака. Но игра была равной. Моменты и полумоменты были как и у одних, так и у других, но повезло больше Ингульцу. Победа над Минаем дала им психологическую стабильность, поэтому в этом плане победа сегодня была на стороне Ингульца, с чем мы их и поздравляем», - сказал Ковалец.