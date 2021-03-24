Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Очень довольны победе над принципиальным соперником»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эмоции самые положительные. Мы очень довольны победе над принципиальным соперником. Александрия славится единоборствами, хорошо играет на стандартах, то сегодня в этих компонентах явно не уступали сопернику и смогли даже сами забить мяч со стандарта. Поэтому победа всегда приятна.

Понимали, что Александрия сделает все, чтобы сравнять счет или выйти вперед и у нас появились свободные зоны. Мы фактически все замены сделали на усиление атаки, поэтому мы рассчитывали на то, что у нас появится пространство, и мы будем качественно его использовать», - сказал Лавриненко.