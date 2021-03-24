Виктор СКРИПНИК: «Колос забил гол и играл по счету»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы знали, где и с кем играем. Да, мы проиграли. Возможно, были не такие эффективные в завершающей стадии. Соперник забил гол и играл по счету», - сказал Скрипник.

Отметим, что «Колос», набрав 29 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Заря» с 32 баллами осталась третьей.