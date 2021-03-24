Виктор СКРИПНИК: «Колос забил гол и играл по счету»

Наставник «Зари» – о поражении от команды Руслана Костышина

  • 24.03.2021 09:22
  • 318 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «Колос забил гол и играл по счету»
© ФК Динамо Киев. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы знали, где и с кем играем. Да, мы проиграли. Возможно, были не такие эффективные в завершающей стадии. Соперник забил гол и играл по счету», - сказал Скрипник.

Отметим, что «Колос», набрав 29 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Заря» с 32 баллами осталась третьей.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.03.2021 09:34
    +2
    о, об'єктивність повернулася!
    чи про “незаслужена перемога”, - то лише для оцінки матчу з Динамо
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.03.2021 09:34
    +2
    о, об'єктивність повернулася!
    чи про “незаслужена перемога”, - то лише для оцінки матчу з Динамо
    Ссылка
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