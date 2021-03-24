Германия – Исландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 24.03.2021 04:55
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Германия – Исландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Германия – Исландия.

«Впервые с 2003 года Германия и Исландия встретятся на поле. Соперники играли в 2003 году в рамках отбора Евро-2004. Тогда в Рейкьявике была зафиксирована ничья 0:0, а в Гамбурге Бундестим уверенно победила со счетом 3:0.

В этом матче я, конечно, поставлю на победу Германии. Команда Йоахима Лева просто сильнее, и исландцам нечего ловить в этом матче, тем более на выезде на поле немцев. Ставлю на уверенную победу немецкой сборной», – сказал Бартулович.

Матч Германия – Исландия состоится 25 марта. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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