ЦЫГАНЫК: «Решение Лозанны? Тяжело бороться с ветряными мельницами»

CAS отклонил апелляцию УАФ по поводу техпоражения сборной Украины

  • 24.03.2021 07:50
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ЦЫГАНЫК: «Решение Лозанны? Тяжело бороться с ветряными мельницами»
© Циганик Live

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live прокомментировал решение суда в Лозанне – отклонить апелляцию УАФ по поводу техпоражения сборной Украины в игре Лиге наций против Швейцарии:

«Тяжело бороться с ветряными мельницами. Ну а как могли принять другое решение? Они же написали: никаких претензий, ничего платить не нужно, просто вы стали жертвой ковида. Ну, я себе слабо представляю такое юридическое обоснование, но это футбол. Футбол имеет и такой термин как комфортная уверенность. 

Мне жаль сборную Украины, но, как мне кажется, сделали все что могли. Подали апелляцию, написали пояснения, которые были аргументированными. И сами судьи лозаннского суда написали, что Украина не виновата, но 0:3. Такая вот ситуация, чтобы не ломать календарь.

Я сомневался, что будет другое решение. Досадно от того, что мы не виноваты, но в дивизионе А – Швейцария, а мы – в дивизионе B. Но Украина не виновата. Такое объяснение может быть только в футболе».

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Источник — Циганик LIVE

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