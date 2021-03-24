ЦЫГАНЫК: «Решение Лозанны? Тяжело бороться с ветряными мельницами»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live прокомментировал решение суда в Лозанне – отклонить апелляцию УАФ по поводу техпоражения сборной Украины в игре Лиге наций против Швейцарии:

«Тяжело бороться с ветряными мельницами. Ну а как могли принять другое решение? Они же написали: никаких претензий, ничего платить не нужно, просто вы стали жертвой ковида. Ну, я себе слабо представляю такое юридическое обоснование, но это футбол. Футбол имеет и такой термин как комфортная уверенность.

Мне жаль сборную Украины, но, как мне кажется, сделали все что могли. Подали апелляцию, написали пояснения, которые были аргументированными. И сами судьи лозаннского суда написали, что Украина не виновата, но 0:3. Такая вот ситуация, чтобы не ломать календарь.

Я сомневался, что будет другое решение. Досадно от того, что мы не виноваты, но в дивизионе А – Швейцария, а мы – в дивизионе B. Но Украина не виновата. Такое объяснение может быть только в футболе».