Стали известны первые соперницы Свитолиной и Костюк на турнире в Майами

Стали известны соперницы Элины Свитолиной и Марты Костюк на турнире WTA 1000 в американском Майами.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) начнет выступления со второго круга, матчем против американки Шелби Роджерс (WTA 52), которая в первом раунде переиграла соотечественницу Мэдисон Бренгл (WTA 82) – 6:3, 6:3.

Марта Костюк (WTA 85) в первом круге должна была играть против кого-то из квалифаеров, и теперь определено, что это будет Цветана Пиронкова из Болгарии (WTA 131).