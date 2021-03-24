Стали известны первые соперницы Свитолиной и Костюк на турнире в Майами

Первая ракетка Украины начнет выступления со второго круга

  • 24.03.2021 00:17
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Стали известны первые соперницы Свитолиной и Костюк на турнире в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шелби Роджерс

Стали известны соперницы Элины Свитолиной и Марты Костюк на турнире WTA 1000 в американском Майами.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) начнет выступления со второго круга, матчем против американки Шелби Роджерс (WTA 52), которая в первом раунде переиграла соотечественницу Мэдисон Бренгл (WTA 82) – 6:3, 6:3.

Марта Костюк (WTA 85) в первом круге должна была играть против кого-то из квалифаеров, и теперь определено, что это будет Цветана Пиронкова из Болгарии (WTA 131).

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Источник — Sport.ua

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