Майами. Свитолина и Костюк узнали, с кем сыграют в основной сетке

Состоялась жеребьевка крупного хардового турнира WTA 1000 в Майами.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) из-за высокого пятого номера посева пропускает первый круг. Во втором раунде ее соперницей станет победительница матча американок Шелби Роджерс (№52 WTA) – Мэдисон Бренгл (№82 WTA).
Марта Костюк (№83 WTA) на старте соревнований сыграет против одной из теннисисток, которая преодолеет квалификацию. Отметим, что Марта впервые сыграет в рамках турнира Miami Open.
Также в квалификации выступит Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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