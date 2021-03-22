Майами. Свитолина и Костюк узнали, с кем сыграют в основной сетке

Элина пропустит первый круг, Марта будет ждать результаты квалификации

  • 22.03.2021 09:24
  • 1258 просмотров
  • 1 комментарий
Майами. Свитолина и Костюк узнали, с кем сыграют в основной сетке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка крупного хардового турнира WTA 1000 в Майами.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) из-за высокого пятого номера посева пропускает первый круг. Во втором раунде ее соперницей станет победительница матча американок Шелби Роджерс (№52 WTA) – Мэдисон Бренгл (№82 WTA).
 
Марта Костюк (№83 WTA) на старте соревнований сыграет против одной из теннисисток, которая преодолеет квалификацию. Отметим, что Марта впервые сыграет в рамках турнира Miami Open.
 
Также в квалификации выступит Леся Цуренко.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 22.03.2021 09:34
    -2
    Получит Свитолина от Роджерс, Бренгл 50 на 50
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