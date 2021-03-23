Источник: Куман останется в Барселоне на следующий сезон

Тренер «Барселоны» не будет уволен

  • 23.03.2021 23:52
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Источник: Куман останется в Барселоне на следующий сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман останется на своем посту и в следующем сезоне. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сегодня у Кумана состоялась встреча с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Также на ней присутствовали спортивный директор Матеу Алемани и технический директор Рамон Планес.

На встрече Лапорта и другие руководители клуба выразили полное доверие к Куману и заверили его в том, что он сохранит свою должность на следующий сезон.

Сейчас «Барселона» идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на 4 очка от «Атлетико» Мадрид. Ранее каталонцы вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ.

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Источник — Marca

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