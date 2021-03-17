Новый президент Барселоны выразил доверие Куману

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время своей инаугурации выразил доверие главному тренеру команды Рональду Куману:

«Рональд, руководство верит в тебя. Команда прибавила, и теперь нам нужно вернуться к завоеванию трофеев.

Если мы исправим положение дел в экономике клуба, то сможем снова бороться за победу в Лиге чемпионов. А в этом сезоне мы можем выиграть Ла Лигу и Кубок Испании».