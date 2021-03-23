Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков и Степаненко – ощутимые потери»

Экс-тренер сборной Украины – о матче против Франции

  • 23.03.2021 22:23
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков и Степаненко – ощутимые потери»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022:

«Конечно, для сборной Цыганков и Степаненко - ощутимые потери. Но нужно исходить из того, что имеем. На команду не должна давить именитость французов. Да, мы проиграли товарищеский матч с разгромным счетом - теперь нужно проявить спортивную злость, реабилитироваться за то поражение.

Финны сейчас в хорошем состоянии - легко не будет. Футбол может быть совсем непредсказуемым в настоящее время. Нужно сосредоточиться на первой игре - проявить себя, постараться. Дальше будет видно».

Завтра, 24 марта сборная Украины на выезде сыграет с Францией.

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Источник — 1927.kiev.ua

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