Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков и Степаненко – ощутимые потери»

Известный тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022:
«Конечно, для сборной Цыганков и Степаненко - ощутимые потери. Но нужно исходить из того, что имеем. На команду не должна давить именитость французов. Да, мы проиграли товарищеский матч с разгромным счетом - теперь нужно проявить спортивную злость, реабилитироваться за то поражение.
Финны сейчас в хорошем состоянии - легко не будет. Футбол может быть совсем непредсказуемым в настоящее время. Нужно сосредоточиться на первой игре - проявить себя, постараться. Дальше будет видно».
Завтра, 24 марта сборная Украины на выезде сыграет с Францией.
Источник — 1927.kiev.ua
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