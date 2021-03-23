Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко нужно время на адаптацию в Аталанте»

Хавбек «Аталанты» - о своем партнере по команде

  • 23.03.2021 21:21
  • 449 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко нужно время на адаптацию в Аталанте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал дебют за клуб из Бергамо партера по сборной Украины Виктора Коваленко:

«Дебют Коваленко? Я его хочу поздравить. Витя очень хорошо работал на тренировках. Все должны понимать, что непросто заиграть в Италии, перейти в «Аталанту» и сразу делать какие-то фантастические вещи.

Ему нужно время на адаптацию. Все в его руках. На тренировках видно, что он не выпадает, хорошо работает и у него многое получается. Просто первое время ему нужно было подтянуть физическую готовность. Сейчас он еще подтянет тактические моменты и я думаю, что он будет очень полезен для «Аталанты».

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 21:27
    0
    Та то таке.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 21:27
    0
    Та то таке.
    Ссылка
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