Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко нужно время на адаптацию в Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал дебют за клуб из Бергамо партера по сборной Украины Виктора Коваленко:

«Дебют Коваленко? Я его хочу поздравить. Витя очень хорошо работал на тренировках. Все должны понимать, что непросто заиграть в Италии, перейти в «Аталанту» и сразу делать какие-то фантастические вещи.

Ему нужно время на адаптацию. Все в его руках. На тренировках видно, что он не выпадает, хорошо работает и у него многое получается. Просто первое время ему нужно было подтянуть физическую готовность. Сейчас он еще подтянет тактические моменты и я думаю, что он будет очень полезен для «Аталанты».