Абидаль назвал лучшего тренера для Барселоны

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль признался, что хотел пригласить на пост главного тренера команды нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино:

«В моем списке были Маурисио Почеттино, Кике Сетьен, Макс Аллегри и Хави Эрнандес. Был назначен Кике, но первым номером в моем списке был Почеттино.

Я сказал совету директоров: «Я должен выбрать лучшего тренера, которого мы можем найти на рынке». Я здесь не для того, чтобы обращать внимание на какие-то политические аспекты, ведь ранее Почеттино работал в «Эспаньоле».

Для меня это не политика. Я хотел принять лучшее решение, а Почеттино — один из лучших в своем деле. Он дошел до финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», у него хорошая философия игры и тренировок, игроки его любят, и я думаю, что сейчас он был бы лучшим тренером в этой ситуации, но с настоящим проектом».

Абидаль был уволен с поста спортивного директора «Барселоны» в августе прошлого года. Почеттино возглавил ПСЖ в начале января текущего года.