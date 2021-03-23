Абидаль назвал лучшего тренера для Барселоны

Экс-спортивный директор каталонцев хотел пригласить Маурисио Почеттино

  • 23.03.2021 21:05
  • 1621 просмотр
  • 6 комментариев
Абидаль назвал лучшего тренера для Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Абидаль

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль признался, что хотел пригласить на пост главного тренера команды нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино:

«В моем списке были Маурисио Почеттино, Кике Сетьен, Макс Аллегри и Хави Эрнандес. Был назначен Кике, но первым номером в моем списке был Почеттино.

Я сказал совету директоров: «Я должен выбрать лучшего тренера, которого мы можем найти на рынке». Я здесь не для того, чтобы обращать внимание на какие-то политические аспекты, ведь ранее Почеттино работал в «Эспаньоле».

Для меня это не политика. Я хотел принять лучшее решение, а Почеттино — один из лучших в своем деле. Он дошел до финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», у него хорошая философия игры и тренировок, игроки его любят, и я думаю, что сейчас он был бы лучшим тренером в этой ситуации, но с настоящим проектом».

Абидаль был уволен с поста спортивного директора «Барселоны» в августе прошлого года. Почеттино возглавил ПСЖ в начале января текущего года.

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Источник — The Telegraph

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.03.2021 21:28
    0
    Странно, раньше на этом сайте, читали отзывы. Хотя уже можно и не исправлять, все равно уже все прочитали этот бред.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.03.2021 21:27
    0
    Той що на фото все добре сказав у останньому абзаці(пардон)відступі.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.03.2021 21:23
    0
    Уважаемый автор! Исправьте пожалуйста то, что вы написали. Даже не знаю, как покорректней обратиться.
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.03.2021 21:21
    +1
    Да. Маурисие черт опасный. Успел поработать в барсе и сам себя пригласить. Удивительный человек!!!!!
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 21:17
    +1
    Это так необычно , пригласить на работу самого себя ...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 21:17
    +2
    Колишній спортивний директор «Барселони» Маурісіо Почеттіно зізнався, що хотів запросити на пост головного тренера команди нинішнього наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно:
    Что это?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 21:17
    +2
    Колишній спортивний директор «Барселони» Маурісіо Почеттіно зізнався, що хотів запросити на пост головного тренера команди нинішнього наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно:
    Что это?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.03.2021 21:21
    +1
    Да. Маурисие черт опасный. Успел поработать в барсе и сам себя пригласить. Удивительный человек!!!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 21:17
    +1
    Это так необычно , пригласить на работу самого себя ...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.03.2021 21:28
    0
    Странно, раньше на этом сайте, читали отзывы. Хотя уже можно и не исправлять, все равно уже все прочитали этот бред.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.03.2021 21:27
    0
    Той що на фото все добре сказав у останньому абзаці(пардон)відступі.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.03.2021 21:23
    0
    Уважаемый автор! Исправьте пожалуйста то, что вы написали. Даже не знаю, как покорректней обратиться.
    Ссылка
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