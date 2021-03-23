Словения – Хорватия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Словения – Хорватия.

«Словения – Хорватия - это будет такое, можно сказать, балканское дерби. Думаю, сборной Хорватии будет непросто в этой игре, потому что у словенцев в этом поединке настрой будет запредельный. Зная взаимоотношения двух стран, понимаю, что встреча будет очень интересной и напряженной.

Пока что хорваты еще ни разу не проигрывали словенцам в очных противостояниях. Начиная с 1991-го года, в девяти встречах Хорватия победила шесть раз и три раза сыграла вничью. Словения ни разу не побеждала в этих поединках.

Я ставлю только на победу Хорватии с минимальным счетом и на удачный старт команды Златко Далича в отборочном цикле чемпионата мира», - сказал Бартулович.

Матч Словения – Хорватия состоится 24-го марта. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».