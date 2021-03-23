Уго ЛЬОРИС: «Оценивали Украину по матчам с Германией и Испанией»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился своим мнением по поводу сборной Украины, с которой его команда сыграет 24 марта в отборе на ЧМ-2022:
«Мы оценивали Украину по ее матчам Лиги наций с Германией и Испанией. Они продемонстрировали хорошую игру.
То, что они показали против нас в товарищеском матче в октябре прошлого года, не отражало их уровня мастерства. В украинской команде было много случаев заболевания COVID-19.
Тем не менее, для нас важно хорошо стартовать в квалификации и мы будем стремиться к положительному результату».
Источник — Федерация футбола Франции
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.