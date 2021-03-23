Рафаэль ВАРАН: «Надеемся на победу в матче с Украиной»

Защитник сборной Франции – о матче отбора на ЧМ-2022

  • 23.03.2021 19:59
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Рафаэль ВАРАН: «Надеемся на победу в матче с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Игрок сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (24 марта):

«Нас ждет три матча за семь дней. Плюс, дальние перелеты. Адаптация, физические нагрузки, риск получения травм. Наш тренер контролирует игровое время и знает, кто в каком состоянии прибыл в команду.

Сборная Украины? Надеемся на победу, ведь хороший страт очень важен. Нам нужно моментально перейти в соревновательный режим. Матч с Украиной непременно напомнит всем плей-офф ЧМ-2014 в Бразилии. Если бы все решалось в одном поединке, мы бы не попали на мундиаль (улыбается)».

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Источник — Федерация футбола Франции

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