Рафаэль ВАРАН: «Надеемся на победу в матче с Украиной»

Игрок сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (24 марта):

«Нас ждет три матча за семь дней. Плюс, дальние перелеты. Адаптация, физические нагрузки, риск получения травм. Наш тренер контролирует игровое время и знает, кто в каком состоянии прибыл в команду.

Сборная Украины? Надеемся на победу, ведь хороший страт очень важен. Нам нужно моментально перейти в соревновательный режим. Матч с Украиной непременно напомнит всем плей-офф ЧМ-2014 в Бразилии. Если бы все решалось в одном поединке, мы бы не попали на мундиаль (улыбается)».