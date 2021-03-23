Ювентус повесил ценник на Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб ближайшим летом. Чемпионы Италии хотят выручить за 36-летнего игрока 25 миллионов евро.
Ежегодно Роналду обходится «Ювентусу» в 87 миллионов евро с учетом налогов. Поэтому, продажа португальца даже за скромные 25 миллионов евро существенно улучшит финансовое положение клуба.
При этом «Ювентус» не будет форсировать уход Роналду: все будет зависеть от желания самого игрока и от наличия конкретных предложений от других клубов.
Ранее агент Роналду уже провел переговоры с «Реалом». «Манчестер Юнайтд» из борьбы за португальца выбыл.
Источник — AS
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2. Для чого він в Шахтарі? вимахнутись, що можемо? (але точно що не можуть)
3. Як себе поведуть бразильці, якщо в когось буде зарплата 50-60 млн в рік?
Надіюсь, що це був сарказм, в інакшому разі це запитання викликає суто посмішку.
Та і по великому рахунку 36-37 років для АПЛ досить багато, сумнівна інвестиція в 112 млн (25+87) на рік, чи 199 за 2 роки. Коронавірус, на футболках та атрибутиці не заробиш. А за 2 роки його вже тільки відпускати в МЛС, безкоштовно.
2. Для чого він в Шахтарі? вимахнутись, що можемо? (але точно що не можуть)
3. Як себе поведуть бразильці, якщо в когось буде зарплата 50-60 млн в рік?
Надіюсь, що це був сарказм, в інакшому разі це запитання викликає суто посмішку.
Та і по великому рахунку 36-37 років для АПЛ досить багато, сумнівна інвестиція в 112 млн (25+87) на рік, чи 199 за 2 роки. Коронавірус, на футболках та атрибутиці не заробиш. А за 2 роки його вже тільки відпускати в МЛС, безкоштовно.
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