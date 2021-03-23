Ювентус повесил ценник на Роналду

Португалец может покинуть клуб летом

  • 23.03.2021 19:42
  • 2690 просмотров
  • 5 комментариев
Ювентус повесил ценник на Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб ближайшим летом. Чемпионы Италии хотят выручить за 36-летнего игрока 25 миллионов евро.

Ежегодно Роналду обходится «Ювентусу» в 87 миллионов евро с учетом налогов. Поэтому, продажа португальца даже за скромные 25 миллионов евро существенно улучшит финансовое положение клуба.

При этом «Ювентус» не будет форсировать уход Роналду: все будет зависеть от желания самого игрока и от наличия конкретных предложений от других клубов.

Ранее агент Роналду уже провел переговоры с «Реалом». «Манчестер Юнайтд» из борьбы за португальца выбыл.

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Источник — AS

(10 голосов)

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Комментарии
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 23.03.2021 20:41
    +1
    Yura Юрий, 23.03.2021 20:28
    почему спит Шахтер?
    1. В Юве немає грошей на зарплату, а в Шахтара є?
    2. Для чого він в Шахтарі? вимахнутись, що можемо? (але точно що не можуть)
    3. Як себе поведуть бразильці, якщо в когось буде зарплата 50-60 млн в рік?
    Надіюсь, що це був сарказм, в інакшому разі це запитання викликає суто посмішку.
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 23.03.2021 20:39
    0
    Ihor86, 23.03.2021 20:03
    Почему спит МЮ?
    Вже давно заявили, що немає вільних коштів на таку зарплату.
    Та і по великому рахунку 36-37 років для АПЛ досить багато, сумнівна інвестиція в 112 млн (25+87) на рік, чи 199 за 2 роки. Коронавірус, на футболках та атрибутиці не заробиш. А за 2 роки його вже тільки відпускати в МЛС, безкоштовно.
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 23.03.2021 20:29
    0
    Вот это конечно зарплатка... Мне кажется Роналду уже полюбому миллиардер и при таком состоянии находить мотивацию играть на таком уровне - дорогого стоит
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.03.2021 20:28
    0
    почему спит Шахтер?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 20:03
    0
    Почему спит МЮ?
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 23.03.2021 20:41
    +1
    Yura Юрий, 23.03.2021 20:28
    почему спит Шахтер?
    1. В Юве немає грошей на зарплату, а в Шахтара є?
    2. Для чого він в Шахтарі? вимахнутись, що можемо? (але точно що не можуть)
    3. Як себе поведуть бразильці, якщо в когось буде зарплата 50-60 млн в рік?
    Надіюсь, що це був сарказм, в інакшому разі це запитання викликає суто посмішку.
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 23.03.2021 20:39
    0
    Ihor86, 23.03.2021 20:03
    Почему спит МЮ?
    Вже давно заявили, що немає вільних коштів на таку зарплату.
    Та і по великому рахунку 36-37 років для АПЛ досить багато, сумнівна інвестиція в 112 млн (25+87) на рік, чи 199 за 2 роки. Коронавірус, на футболках та атрибутиці не заробиш. А за 2 роки його вже тільки відпускати в МЛС, безкоштовно.
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 23.03.2021 20:29
    0
    Вот это конечно зарплатка... Мне кажется Роналду уже полюбому миллиардер и при таком состоянии находить мотивацию играть на таком уровне - дорогого стоит
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.03.2021 20:28
    0
    почему спит Шахтер?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 20:03
    0
    Почему спит МЮ?
    Ссылка
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