Ювентус повесил ценник на Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб ближайшим летом. Чемпионы Италии хотят выручить за 36-летнего игрока 25 миллионов евро.

Ежегодно Роналду обходится «Ювентусу» в 87 миллионов евро с учетом налогов. Поэтому, продажа португальца даже за скромные 25 миллионов евро существенно улучшит финансовое положение клуба.

При этом «Ювентус» не будет форсировать уход Роналду: все будет зависеть от желания самого игрока и от наличия конкретных предложений от других клубов.

Ранее агент Роналду уже провел переговоры с «Реалом». «Манчестер Юнайтд» из борьбы за португальца выбыл.