Анатолий ТРУБИН: «Решение принимать тренеру сборной. Немного волнуюсь»

Молодой вратарь впервые прибыл в расположение национальной команды

  • 23.03.2021 15:27
  • 801 просмотр
  • 5 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Решение принимать тренеру сборной. Немного волнуюсь»
© uaf.ua

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин впервые получил вызов в сборную Украины и имеет все шансы дебютировать в одном из трех ближайших матчей.

- Приятно получить дебютный вызов. Конечно, я немного волнуюсь. Сейчас буду со всеми знакомиться. Думаю, все будет хорошо.

- С какими чувствами приехал? С большим воодушевлением, мотивацией? Все же первый сбор в национальной команде...

- Конечно, хочется показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать, на что способен.

- Непростой выбор для тренерского штаба. Есть опытные голкиперы, даже самый опытный, но без игровой практики. У тебя же игровая практика. Как оцениваешь этот момент конкуренции?

- Конкуренция - это всегда хорошо. Сейчас будут тренировки, все будут выкладываться. Решение же принимать главному тренеру. Конкуренция только в плюс команде. 

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 16:05
    0
    Не зрозуміло навіщо ШД посадили Пятова на лаву запасних. Трубін - ще сирий та молодий, для ротації - супер. Але як основний голкіпер... Пятов звісно трохи зірку зловив, але якщо його поставити на місце - притомний воротар.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 15:52
    +2
    Доброгорский Юрий, 23.03.2021 15:47
    Это тот который от Львова трёшку схлопотал?
    Шахта розпіарила його добре... Там за комір і Львів, і Агробізнес з Ромою накидали... Ну але в ШД рекламна служба добре піарить...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.03.2021 15:47
    0
    Это тот который от Львова трёшку схлопотал?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 15:39
    +3
    Зная наших тренеров,то скорее всего против Франции выставят Бущана, а уже на Финляндию и Кахахстан Трубина!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 15:31
    -4
    Гадаю Трубіну місце довірить Шева, поки кращого варіанта і не має.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 15:39
    +3
    Зная наших тренеров,то скорее всего против Франции выставят Бущана, а уже на Финляндию и Кахахстан Трубина!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 15:52
    +2
    Доброгорский Юрий, 23.03.2021 15:47
    Это тот который от Львова трёшку схлопотал?
    Шахта розпіарила його добре... Там за комір і Львів, і Агробізнес з Ромою накидали... Ну але в ШД рекламна служба добре піарить...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 16:05
    0
    Не зрозуміло навіщо ШД посадили Пятова на лаву запасних. Трубін - ще сирий та молодий, для ротації - супер. Але як основний голкіпер... Пятов звісно трохи зірку зловив, але якщо його поставити на місце - притомний воротар.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.03.2021 15:47
    0
    Это тот который от Львова трёшку схлопотал?
    Ссылка
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