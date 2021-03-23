Анатолий ТРУБИН: «Решение принимать тренеру сборной. Немного волнуюсь»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин впервые получил вызов в сборную Украины и имеет все шансы дебютировать в одном из трех ближайших матчей.

- Приятно получить дебютный вызов. Конечно, я немного волнуюсь. Сейчас буду со всеми знакомиться. Думаю, все будет хорошо.

- С какими чувствами приехал? С большим воодушевлением, мотивацией? Все же первый сбор в национальной команде...

- Конечно, хочется показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать, на что способен.

- Непростой выбор для тренерского штаба. Есть опытные голкиперы, даже самый опытный, но без игровой практики. У тебя же игровая практика. Как оцениваешь этот момент конкуренции?

- Конкуренция - это всегда хорошо. Сейчас будут тренировки, все будут выкладываться. Решение же принимать главному тренеру. Конкуренция только в плюс команде.