Артем ДОВБИК: «Сборная Украины сейчас хорошо играет»

Форвард доволен тем, что его вызвали в национальную команду

  • 23.03.2021 15:12
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Артем ДОВБИК: «Сборная Украины сейчас хорошо играет»
© УАФ. Артем Довбик (справа)

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой вызов в главную команду страны.

«Чувствую себя прекрасно. Наша команда сейчас хорошо играет. Буду работать, тренироваться, полностью выкладываться, а там уже решение за главным тренером. Мое дело - тренироваться и выкладываться на поле.

Главная цель нападающего - забивать мячи, поэтому я всегда нацелен на ворота. Гол, как говорится, не пахнет. Главное - оказаться в нужное время в нужной точке», - рассказал Артем Довбик.

Отметим, что в матче с Францией Довбик не сможет сыграть, его дозаявили слишком поздно.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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