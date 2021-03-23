Артем ДОВБИК: «Сборная Украины сейчас хорошо играет»

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой вызов в главную команду страны.
«Чувствую себя прекрасно. Наша команда сейчас хорошо играет. Буду работать, тренироваться, полностью выкладываться, а там уже решение за главным тренером. Мое дело - тренироваться и выкладываться на поле.
Главная цель нападающего - забивать мячи, поэтому я всегда нацелен на ворота. Гол, как говорится, не пахнет. Главное - оказаться в нужное время в нужной точке», - рассказал Артем Довбик.
Отметим, что в матче с Францией Довбик не сможет сыграть, его дозаявили слишком поздно.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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