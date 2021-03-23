Артем ДОВБИК: «Сборная Украины сейчас хорошо играет»

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой вызов в главную команду страны.

«Чувствую себя прекрасно. Наша команда сейчас хорошо играет. Буду работать, тренироваться, полностью выкладываться, а там уже решение за главным тренером. Мое дело - тренироваться и выкладываться на поле.

Главная цель нападающего - забивать мячи, поэтому я всегда нацелен на ворота. Гол, как говорится, не пахнет. Главное - оказаться в нужное время в нужной точке», - рассказал Артем Довбик.

Отметим, что в матче с Францией Довбик не сможет сыграть, его дозаявили слишком поздно.