В поединке 28-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» дома обыграл «Алавес» со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме встречи забил Луис Суарес.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Атлетико» — «Алавес» — 1:0
Гол: Суарес, 54
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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