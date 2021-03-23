Тарас МИХАЛИК: «Отсутствие Степаненко и Цыганкова не скажется на сборной»

Специалист высказался о составе национальной команды

  • 23.03.2021 14:48
  • 749 просмотров
  • 2 комментария
Тарас МИХАЛИК: «Отсутствие Степаненко и Цыганкова не скажется на сборной»
© ФК Волынь. Тарас Михалик

Экс-игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от поединка украинской команды против Франции в отборе на чемпионат мира-2022.

«На мой взгляд, сборная Украины подойдет к поединку с чемпионами мира во всеоружии. А недавнее крупное поражение подопечных Андрея Шевченко в товарищеском матче от французов, только поможет им мобилизоваться и доказать случайность того провала. Тем более, что тогда наши выступали в экспериментальном составе.

Что касается травмированных Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова, Артема Беседина, то, думаю, что их отсутствие не скажется на действиях нашей сборной. На то она и сборная, что в ней собраны игроки из многих команд, что служит одной из гарантий острой конкуренции на каждой позиции. Вот почему, уверен, что надежная замена выбывшим будет найдена. В частности, вместо того же Степаненко в опорной зоне может надежно сыграть Сергей Сидорчук, который находится в отличной форме. Впрочем, это прерогатива Андрея Шевченко решать, кому доверить место в старте.

Главное, чтобы ребята были уверены в своих силах, завтра нужно выйти и сыграть в свой футбол. Тем более, что поединок в Париже пройдет без зрителей и французы не смогут рассчитывать на поддержку 12 игрока.

Никто не спорит, фаворитами будут французы с их звездным составом, на то они и чемпионы мира. Однако сборная Украины уже неоднократно доказывала, что может добиваться положительного результата в матчах, где большинство экспертов отдавало предпочтение соперникам.  Так почему бы нашим ребятам не удивить футбольный мир еще раз?», - сказал Михалик.

Матч с Францией состоится 24 марта в Сен-Дени. Начало в 21.45 по Киеву. 

Напомним, что во Францию не поехал Артем Довбык, которого довызвали слишком позно.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 23.03.2021 15:05
    +1
    В центре будет проходной двор, а спереди будет некому создавать и забивать, а так да, почти не скажется
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.03.2021 15:03
    +1
    Вообще-то это ключевые игроки и их отсутствие скажется на сборной.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 23.03.2021 15:05
    +1
    В центре будет проходной двор, а спереди будет некому создавать и забивать, а так да, почти не скажется
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.03.2021 15:03
    +1
    Вообще-то это ключевые игроки и их отсутствие скажется на сборной.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности