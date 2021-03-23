Днепр Черкассы – Энергия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта в 15:00 проходит перенесенный поединок 10-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Днепр» Черкассы – «Энергия» Новая Каховка.
События матча
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Аверьянов (Днепр Черкассы).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.