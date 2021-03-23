Бос больше не босс. Байер уволил главного тренера после разгрома от Герты

До конца сезона командой будет руководить Ханнес Вольф

  • 23.03.2021 13:12
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Бос больше не босс. Байер уволил главного тренера после разгрома от Герты
© ФК Байер. Ханнес Вольф

Леверкузенский «Байер» отреагировал на серию негативных результатов команды, незамедлительно расставшись с главным тренером Петером Босом.
 
Кроме того, клуб покинут два помощника тренера Хендри Крюзен и Роб Маас, а также фитнес-тренер Терри Петерс.
 
До конца сезона «Байер» возглавил Ханнес Вольф, ранее тренировавший юношескую сборную Германии U-18. Его ассистентом назначен Петер Херманн, который работал помощником главного тренера «Байера» с 1989 по 2008 год, а также с 2009 по 2011-й.
 
Бос возглавлял леверкузенский клуб с декабря 2018 года. В сезоне 2019/20 довел команду до финала Кубка Германии, где проиграл «Баварии».

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Источник — ФК Байер

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