Бос больше не босс. Байер уволил главного тренера после разгрома от Герты

Леверкузенский «Байер» отреагировал на серию негативных результатов команды, незамедлительно расставшись с главным тренером Петером Босом.



Кроме того, клуб покинут два помощника тренера Хендри Крюзен и Роб Маас, а также фитнес-тренер Терри Петерс.



До конца сезона «Байер» возглавил Ханнес Вольф, ранее тренировавший юношескую сборную Германии U-18. Его ассистентом назначен Петер Херманн, который работал помощником главного тренера «Байера» с 1989 по 2008 год, а также с 2009 по 2011-й.



Бос возглавлял леверкузенский клуб с декабря 2018 года. В сезоне 2019/20 довел команду до финала Кубка Германии, где проиграл «Баварии».