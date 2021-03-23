В поединке 26-го тура чемпионата Германии по футболу берлинская «Герта» разгромила «Байер» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Герта» — «Байер» — 3:0
Голы: Зеефейк, 4, Кунья, 26, Кордоба, 33
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Хон Кордоба (Герта).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Герта).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Дейовайзио Зеефейк (Герта).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.