21 марта состоялись поединки 26-го тура чемпионата Германии.
«Байер» потерпел поражение от «Герты», по три очка взяли «Майнц» и «Фрайбург».
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (61), «РБ Лейпциг» (57), «Вольфсбург» (51), «Айнтрахт» (47), «Боруссия» Д (43), «Байер» (40).
Бундеслига. 26-й тур
«Хоффенхайм» – «Майнц» – 1:2
Голы: Бебу, 39 – Глатцель, 1, Кор, 41.
«Герта» – «Байер» – 3:0
Голы: Зефейк, 4, Кунья, 26, Кордоба, 33.
«Фрайбург» – «Аугсбург» – 2:0
Голы: Шоллои, 51, Линхарт, 79.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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