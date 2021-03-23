Орлов прошел в основу челленджера в Хорватии как лаки-лузер

Украинский теннисист Владислав Орлов (№366 АТР) все же выступит в основе челленджера в Задаре.



Украинец, проигравший финал квалификации, заменит в основной сетке хорвата Дуйе Айдуковича и сыграет против Лукаша Кляйна (№276 АТР) из Словакии.



Отметим, что Орлов после проигрыша в финале отбора участвовал в жеребьевке, но тогда лаки-лузером ему стать не удалось.