Виталий Сачко пробился в основу челленджера в Лугано

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Владислав Орлов с разной степенью успешности провели финалы отборочных турниров на челленджерах.



Сачко на соревнованиях в Швейцарии одержал победу и сыграет в основе, Орлов в Хорватии проиграл на тай-брейке третьего сета.



Отметим, что в Лугано выступят также Илья Марченко и Сергей Стаховский.



Лугано. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Йохан Никлс (Швейцария, WC) – 6:2, 7:5

Задар. Финал квалификации

Владислав Орлов (Украина, 3) – Марко Бортолотти (Италия, 8) – 6:2, 6:7(6), 6:7(5)