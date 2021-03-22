Виталий Сачко пробился в основу челленджера в Лугано

Владислав Орлов не сумел выиграть финал квалификации в Задаре

  • 22.03.2021 14:51
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Виталий Сачко пробился в основу челленджера в Лугано
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Владислав Орлов с разной степенью успешности провели финалы отборочных турниров на челленджерах.
 
Сачко на соревнованиях в Швейцарии одержал победу и сыграет в основе, Орлов в Хорватии проиграл на тай-брейке третьего сета. 
 
Отметим, что в Лугано выступят также Илья Марченко и Сергей Стаховский.
 
Лугано. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Йохан Никлс (Швейцария, WC) – 6:2, 7:5

Задар. Финал квалификации
Владислав Орлов (Украина, 3) – Марко Бортолотти (Италия, 8) – 6:2, 6:7(6), 6:7(5)

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Источник — Sport.ua

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