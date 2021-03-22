Виталий Сачко пробился в основу челленджера в Лугано

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Владислав Орлов с разной степенью успешности провели финалы отборочных турниров на челленджерах.
Сачко на соревнованиях в Швейцарии одержал победу и сыграет в основе, Орлов в Хорватии проиграл на тай-брейке третьего сета.
Отметим, что в Лугано выступят также Илья Марченко и Сергей Стаховский.
Лугано. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Йохан Никлс (Швейцария, WC) – 6:2, 7:5
Задар. Финал квалификации
Владислав Орлов (Украина, 3) – Марко Бортолотти (Италия, 8) – 6:2, 6:7(6), 6:7(5)
Источник — Sport.ua
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