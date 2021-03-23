А вот и локдаун. Днепр-1 ближайшие два домашних матча проведет без зрителей

«Днепр-1» не сможет рассчитывать на поддержку зрителей в ближайших матчах. Из-за объявленного в городе карантина.
«Днепр-1» в 20-м туре примет «Львов», а в 21-м туре – «Динамо». Номинальным хозяином поля будут киевляне, однако еще в первом круге команды договорились «обменяться» домашними матчами.
Отметим, что карантин в Днепре объявлен с 24 марта по 13 апреля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.