А вот и локдаун. Днепр-1 ближайшие два домашних матча проведет без зрителей

«Днепр-1» не сможет рассчитывать на поддержку зрителей в ближайших матчах. Из-за объявленного в городе карантина.



«Днепр-1» в 20-м туре примет «Львов», а в 21-м туре – «Динамо». Номинальным хозяином поля будут киевляне, однако еще в первом круге команды договорились «обменяться» домашними матчами.



Отметим, что карантин в Днепре объявлен с 24 марта по 13 апреля.